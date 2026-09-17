La squadra di Ivan Juric arriva alla sfida dopo un avvio di campionato complicato e la sconfitta per 3-2 rimediata sul campo del Lecce, con appena un punto raccolto nelle prime quattro giornate. Di fronte, però, ci sarà un Sassuolo reduce da un successo di grande prestigio: il 3-2 contro la Juventus, maturato nel finale e capace di rilanciare l’entusiasmo della formazione neroverde, che ora si trova a quota 7 punti.

Domani alle 20:45 quindi potrebbe essere il punto di svolta per il Monza, che in casa, dovrà cercare di battere un ottimo Sassuolo che arriverà carico dalla bella vittoria di settimana scorsa.

Monza-Sassuolo: le parole di Juric in conferenza stampa

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Ivan Juric ha incontrato i giornalisti per presentare la gara e fare il punto sul momento del Monza. Il tecnico biancorosso ha affrontato diversi temi legati alla partita, soffermandosi sulla, sulledell'incontro e sugli aspetti da tenere in considerazione in vista dell'anticipo di domani.

LECCE, ITALIA - 13 SETTEMBRE: L'allenatore Ivan Juric dell'AC Monza durante la partita di Serie A tra US Lecce e AC Monza allo Stadio Via del Mare il 13 settembre 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ha iniziato parlando dell'ultima vittoria del Sassuolo: "La vittoria contro la Juventus gli ha dato grande entusiasmo, saranno sicuramente carichi per la sfida di domani".

Continua parlando degli infortuni: "Gli infortunati? Stanno migliorando, Zeballos sta lavorando, ma ha bisogno di tempo. Dobbiamo stare attenti a inserirlo. Nelle prossime tre settimane lo metteremo a posto. Domani ho deciso che in porta giocherà Tornqvist".

Caricamento post Instagram...

Successivamente sulle prestazioni recenti: "Siamo quarti come, stiamo facendo bene. Diventa dura non fare risultati. Dobbiamo sicuramente migliorare dietro.".

Poi sul peso dell'assenza di Pessina e sul recupero di Mangas: "Pessina ci manca, perché ha esperienza e conosce molto bene il mio gioco. I dettagli sono sicuramente importanti. Mangas spero di recuperarlo e di averlo a disposizione il prima possibile".

Continua: "C'è una comunicazione di m****a oggi, io nonostante tutto vedo che nei nostri ragazzi c'è una voglia incredibile di migliorare. La fase difensiva per me è stata eccellente in generale, se gli altri tirano poco è perché stiamo facendo bene. Sicuramente c'è qualcosa da migliorare in alcuni aspetti. Dobbiamo imparare dai Chiellini e da quei difensori lì ad avere la cattiveria giusta".

Infine sull'attacco: "Le opzioni in avanti? Dany Mota e Cutrone stanno bene, abbiamo un bel parco attaccanti. Squadra più bastarda? E' una cosa che devi avere dentro, come Pessina. Il ko di domenica ci deve dare la spinta giusta, voglio una squadra più cattiva. Spero di vincere domani sera, anche se loro sono molto forti".