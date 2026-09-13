Il Monza è uscito sconfitto dalla sfida del Via del Mare, dove il Lecce si è imposto con il risultato di 3-2 al termine di una gara ricca di emozioni. I padroni di casa sono partiti fortissimo e hanno indirizzato la sfida già nel primo tempo, portandosi sul 3-1 grazie alla doppietta di Coulibaly e alla rete di Tiago Gabriel, intervallate dal gol di Mangas per i brianzoli.

Nella ripresa la squadra di Ivan Juric ha provato a reagire e, dopo aver creato diverse occasioni, è riuscita ad accorciare le distanze all'89' con Zeballos. Nel finale il Monza ha cercato il pareggio con tutte le forze, ma la squadra salentina ha resistito e ha portato a casa i 3 punti.

Lecce-Monza: le dichiarazioni di Juric dopo la sconfitta

Al termine della gara, Ivan Juric ha commentato inla prestazione del Monza e la sconfitta rimediata, la terza in quattro partite, analizzando gli errori commessi dalla squadra e gli aspetti positivi emersi nonostante il risultato. Il tecnico croato non vince in Serie A dal 21 settembre (Torino 0-3 Atalanta), quando ancora allenava la Dea.

LECCE, ITALIA - 13 SETTEMBRE: Ivan Juric, allenatore dell'AC Monza, durante la partita di Serie A tra US Lecce e AC Monza allo Stadio Via del Mare il 13 settembre 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ha iniziato la conferenza stampa parlando delle leggerezze che hanno portato alla sconfitta: "La squadra ha giocato e creato occasioni da gol pulite. Il Lecce non ha mai tirato in porta, ma ha segnato tre gol a causa di leggerezze uniche da parte nostra. Siamo giovani e giochiamo bene a calcio, ma senza cattiveria non andiamo molto lontano".

Ha continuato: "La squadra si è espressa bene e i ragazzi stanno crescendo, abbiamo creato tanto e dominato, ma stiamo pagando gli errori individuali. Alla fine contano i punti, le statistiche non ci interessano. Quando vedo giocare la squadra in questo modo penso che, se i miei ragazzi diventeranno più 'bastardi', potremo ripartire".

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Si è poi espresso sulla prestazione degli avversari: "Il Lecce. Questo al di là del possesso palla, delle occasioni create e della grande prestazione di. Non accetto cavolate quando si parla senza senso".

Infine ha parlato di ciò che c'è da migliorare: "La fase difensiva l’abbiamo fatta benissimo. Prima erano tiri da trenta metri, ora sono i calci piazzati: lavoreremo su queste situazioni. Prepariamo i calci piazzati perché Thiam spesso esce bene sul secondo palo, quindi li avevamo preparati così, ma oggi ha fatto male. Non credo al vento o alle circostanze, sono stati errori solo nostri".