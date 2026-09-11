Il tecnico dei brianzoli cerca la prima vittoria in campionato e in vista della partita al Via del Mare recupera alcuni giocatori importanti
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Obiettivo: prima vittoria della stagione. Questo sarà il compito che attende il Monza nella sfida di domenica contro il Lecce che può dire già molto sulle ambizioni del club brianzolo, al momento reduce da due KO e dal pareggio contro il Parma. Ora è dunque arrivato il momento di dare una svolta alla stagione. Questa mattina, nel frattempo, Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i salentini. Ecco le sue parole.
Monza, Juric punta il Lecce: "Il gruppo lavora forte. Vogliamo continuare a crescere"Per il Monza è arrivato il momento di reagire. Il pareggio ottenuto sul campo del Parma, con molto amaro in bocca, ha fatto vedere buoni segnali di ripresa da parte della squadra di Ivan Juric dopo i due iniziali KO contro Inter e Udinese. Ma adesso bisogna dare continuità e la sfida di domenica contro il Lecce sarà un importante banco di prova per i brianzoli. Una prova che non spaventa il tecnico Juric che, durante la conferenza stampa di questa mattina, ha dichiarato di avere fiducia nei mezzi della sua squadra: "Abbiamo fatto cinque partite bene, ci è andata male in alcune cose. Il gruppo lavora forte, vogliamo continuare cosi e crescere. Vogliamo portare a casa il risultato più spesso. Giocare male e portare a casa il risultato? Si, mi piacerebbe".
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Nella partita contro il Parma, il Monza ha avuto più di qualche occasione per portare a casa i tre punti ma alla fine si è dovuta accontentare di un pareggio, ma con il Lecce sarà diverso dato che i salentini, tra le proprie mura, fanno paura a tutti: "Il Lecce è una squadra ostica, arriva da due sconfitte ma crea comunque le sue situazioni. Noi siamo la squadra che ha segnato di più nella zona salvezza. Sarà decisivo concretizzare le occasioni che riusciremo a creare". Partita che si giocherà alle 15. Dunque, in una giornata molto calda: "Parma era terribile, il clima era ostile. Dipendiamo dalle televisioni, bisogna accettare e basta". Per i biancorossi, dunque, la partita contro il Lecce sarà soprattutto una questione di concretezza, dove importante sarà anche la forza del gruppo.
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