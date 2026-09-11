Obiettivo: prima vittoria della stagione. Questo sarà il compito che attende il Monza nella sfida di domenica contro il Lecce che può dire già molto sulle ambizioni del club brianzolo, al momento reduce da due KO e dal pareggio contro il Parma. Ora è dunque arrivato il momento di dare una svolta alla stagione. Questa mattina, nel frattempo, Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i salentini. Ecco le sue parole.

Monza, Juric punta il Lecce: "Il gruppo lavora forte. Vogliamo continuare a crescere"

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Per il Monza è arrivato il momento di reagire. Il pareggio ottenuto sul campo del, con molto amaro in bocca, ha fatto vedere buoni segnali di ripresa da parte della squadra di Ivandopo i due iniziali KO contro. Ma adesso bisogna dare continuità e la sfida di domenica contro ilsarà un importante banco di prova per i brianzoli. Una prova che non spaventa il tecnico Juric che, durante la conferenza stampa di questa mattina, ha dichiarato di avere fiducia nei mezzi della sua squadra: "L'ex allenatore diha fatto poi il punto sui suoi giocatori: "Per la sfida di domenica al Via del Mare, Juric potrà contare sui rientri di. Sugli altri infortunati: "La vera incognita, però, sarà il neo attaccante Zeballos, arrivato dal: "

TORINO, ITALIA - 1 SETTEMBRE: Ivan Juric, allenatore del Monza, osserva la partita di Coppa Italia tra Torino FC e AC Monza allo Stadio Olimpico il 1° settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Torino FC 1906 via Getty Images)

Nella partita contro il Parma, il Monza ha avuto più di qualche occasione per portare a casa i tre punti ma alla fine si è dovuta accontentare di un pareggio, ma con il Lecce sarà diverso dato che i salentini, tra le proprie mura, fanno paura a tutti: "Il Lecce è una squadra ostica, arriva da due sconfitte ma crea comunque le sue situazioni. Noi siamo la squadra che ha segnato di più nella zona salvezza. Sarà decisivo concretizzare le occasioni che riusciremo a creare". Partita che si giocherà alle 15. Dunque, in una giornata molto calda: "Parma era terribile, il clima era ostile. Dipendiamo dalle televisioni, bisogna accettare e basta". Per i biancorossi, dunque, la partita contro il Lecce sarà soprattutto una questione di concretezza, dove importante sarà anche la forza del gruppo.