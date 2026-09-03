Sbarcato in Italia, il nuovo innesto argentino si è subito presentato ai tifosi, rivelando i consigli preziosi ricevuti da un ex pilastro della Roma
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Il Monza mette a segno un importante colpo di mercato per il presente e per il futuro. Nelle battute finali della sessione estiva, il club brianzolo ha chiuso ufficialmente l'acquisto di Exequiel Zeballos, promettente esterno offensivo prelevato dal Boca Juniors. Il giocatore è sbarcato nel primo pomeriggio a Milano prima di raggiungere la Brianza, pronto a iniziare la sua prima avventura nel campionato di Serie A.
La squadra biancorossa ha deciso di acquistare il calciatore argentino dopo aver collezionato 2 sconfitte nelle prime due partite di campionato. Adesso spetterà al nuovo acquisto, al mister Juric e a tutta la squadra invertire la rotta il prima possibile.
L'investimento del Monza e l'incontro con JuricPer assicurarsi le prestazioni del talento classe 2002, la società biancorossa ha investito una cifra pari a 4,5 milioni di euro, superando una concorrenza agguerrita che vedeva coinvolte altre piazze italiane, tra cui il Parma e il Napoli. Zeballos rappresenta un rinforzo di grande qualità per le corsie esterne da mettere a disposizione di mister Ivan Juric.
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Appena sbarcato in Italia, l'ormai ex gioiello degli Xeneizes ha espresso grande entusiasmo per la rapidità con cui si è concretizzato l'affare e la voglia di iniziare subito a lavorare con il nuovo allenatore: "È successo tutto così velocemente, oggi parlerò con mister Juric", queste le dichiarazioni del calciatore argentino.
Il mito di Maradona e i retroscena con ParedesIntercettato dai microfoni di Sky Sport al suo arrivo, l'attaccante argentino ha rivelato aneddoti suggestivi legati alla sua scelta di approdare in Italia.
Alla domanda sul perché abbia scelto il nostro campionato, Zeballos ha citato il profondo legame calcistico della sua famiglia: "Perché l'Italia? L'idolo di mio papà è Maradona". L'esterno ha poi svelato il prezioso supporto ricevuto dal connazionale Leandro Paredes durante le fasi di calciomercato: "Paredes mi ha dato tanti consigli, soprattutto quando si era parlato del Napoli". Ora per il classe 2002 inizia ufficialmente l'avventura europea con la maglia del Monza.
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