Monza, Gagliardini esulta in faccia a Rabiot: lo juventino reagisce in campo e sui social...

Il Monza mette a segno un importante colpo di mercato per il presente e per il futuro. Nelle battute finali della sessione estiva, il club brianzolo ha chiuso ufficialmente l'acquisto di Exequiel Zeballos, promettente esterno offensivo prelevato dal Boca Juniors. Il giocatore è sbarcato nel primo pomeriggio a Milano prima di raggiungere la Brianza, pronto a iniziare la sua prima avventura nel campionato di Serie A.

La squadra biancorossa ha deciso di acquistare il calciatore argentino dopo aver collezionato 2 sconfitte nelle prime due partite di campionato. Adesso spetterà al nuovo acquisto, al mister Juric e a tutta la squadra invertire la rotta il prima possibile.

L'investimento del Monza e l'incontro con Juric

Per assicurarsi le prestazioni del talento classe 2002, la società biancorossa ha investito una cifra pari a 4,5 milioni di euro, superando una concorrenza agguerrita che vedeva coinvolte altre piazze italiane, tra cui il Parma e il Napoli.di grande qualità per le corsie esterne da mettere a disposizione di mister Ivan Juric.

Contenuto non disponibile. Vedi su Twitter

Appena sbarcato in Italia, l'ormai ex gioiello degli Xeneizes ha espresso grande entusiasmo per la rapidità con cui si è concretizzato l'affare e la voglia di iniziare subito a lavorare con il nuovo allenatore: "È successo tutto così velocemente, oggi parlerò con mister Juric", queste le dichiarazioni del calciatore argentino.

Il mito di Maradona e i retroscena con Paredes

al suo arrivo, l'attaccante argentino ha rivelato aneddoti suggestivi legati alla sua scelta di approdare in Italia.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 28 MAGGIO: Exequiel Zeballos del Boca Juniors contende il pallone a Jimmy Martinez dell'Universidad Católica durante la partita del Gruppo D di Copa CONMEBOL Libertadores 2026 tra Boca Juniors e Universidad Católica allo Stadio Alberto J. Armando, il 28 maggio 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Alla domanda sul perché abbia scelto il nostro campionato, Zeballos ha citato il profondo legame calcistico della sua famiglia: "Perché l'Italia? L'idolo di mio papà è Maradona". L'esterno ha poi svelato il prezioso supporto ricevuto dal connazionale Leandro Paredes durante le fasi di calciomercato: "Paredes mi ha dato tanti consigli, soprattutto quando si era parlato del Napoli". Ora per il classe 2002 inizia ufficialmente l'avventura europea con la maglia del Monza.