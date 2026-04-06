La squadra di Conte cerca la quinta vittoria di fila per portarsi a -7 dall'Inter e tentare il miracolo, Allegri deve vincere per con fare scappare definitivamente Chivu

Mattia Celio Redattore 6 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 16:54)

Dopo la dominante vittoria dell'Inter sulla Roma, Napoli-Milan sono chiamate a rispondere. Questa sera allo Stadio Diego Maradona, partenopei e rossoneri si contendono non solo i tre punti ma anche il vero ruolo di anti-Inter. Una sfida molto delicata soprattutto per la squadra di Massimiliano Allegri, dato che vincere vorrebbe dire tornare -6 dal Biscione e continuare a sperare nella rimonta. All'andata finì 2-1 per i rossoneri. Fischio di inizio alle 20:45.

Napoli-Milan, come arrivano alla partita i due club — Dopo il KO contro l'Atalanta alla New Balance Arena, il Napoli ha dato grandi segnali di ripresa inanellando una serie di 4 vittorie consecutive. Battere il Milan vorrebbe dire per la squadra di Antonio Conte superare i rossoneri al secondo posto e portarsi a -7 dall'Inter capolista. Un eventuale divario che sarebbe comunque difficile da recuperare ma finché la matematica lo permette, i partenopei sono chiamati a crederci.

Il Milan arriva alla sfida sulle ali dell'entusiasmo dopo aver recuperato 4 punti ai neroazzurri nelle ultime tre giornate, ma dopo la vittoria dei rivali sulla Roma la squadra di Allegri non può assolutamente sbagliare. Tre vittorie nelle ultime 5 giornate, dove il KO contro la Lazio pesa ancora. Un altro passo falso vorrebbe dire complicare seriamente, se non compromettere, la rincorsa al tricolore. La vittoria nel derby ha riacceso un intero popolo, un motivo in più per continuare a lottare.

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Probabili formazioni Napoli-Milan — Per la sfida contro i rossoneri Conte sembra orientato a confermare il 3-4-2-1, puntando su solidità difensiva e inserimenti offensivi dei trequartisti. Occhi puntati ancora su McTominay, sempre più decisivo negli inserimenti senza palla, mentre in avanti il riferimento sarà Højlund. Anche De Bruyne dal 1'. Allegri risponde con un 3-5-2 compatto, affidandosi alla qualità in mezzo al campo e alla velocità del tandem offensivo. Con Rafael Leao non al 100%, il tecnico toscano dovrebbe fare partite Nkunku dall'inizio. In suo sostegno ci sarà Pulisic.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic; Buongiorno, Juan Jesus, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Il pronostico di DDD — Con in tasca le quattro vittorie consecutive, il Napoli arriva alla sfida con i favori del pronostico. Ma si prospetta una partita in bilico. La vittoria della squadra di Conte è quotata a 2,52, mentre quella rossonera a 3,15. Poco più pronosticabile un pareggio, che non servirebbe a nessuna delle due, dato a 2,98. Sia i padroni che gli ospiti hanno bisogno di vincere e dunque non sarà una partita giocata sulla difensiva.

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