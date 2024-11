Davide Nicola e le sue parole di affetto per il Cagliari ma anche per Gigi Riva: il tecnico del club sardo si è lasciato ispirare dal grande campione.

L'allenatore del club sardo, alla vigilia di Cagliari-Milan che si giocherà domani sabato 9 novembre alle ore 18:00, ha partecipato ad un evento organizzato in occasione di quello che sarebbe stato l'ottantesimo compleanno di un grande campione: Gigi Riva .

Le parole di Nicola

Ai margini dell'evento 'Sa Festa' tenuto al Teatro Lirico appunto in onore del compleanno di Gigi Riva, ha parlato proprio Davide Nicola. Queste le sue dichiarazioni riportate da 'Tuttocagliari': "Sono orgoglioso di essere qua, la Sardegna ti accoglie in un modo speciale. Non ho avuto la fortuna di conoscere Gigi, ma mi ha ispirato e percepisci che chiunque rappresenti questa squadra rappresenti anche una parte di lui. Sono d’accordo con Claudio (Ranieri ndr), avrei chiesto anche io dove avrebbe voluto giocare, poi gli altri li avrei schierati di conseguenza".