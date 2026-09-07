Il Parma di Carlos Cuesta prova ad aggrapparsi alla propria stellina più luminosa: Simone Lontani. Sceso in campo già tre volte in altrettante giornate di Serie A, è lui l'attaccante al quale il tecnico spagnolo si affida per risolvere i problemi offensivi della sua squadra. Cresciuto tra le fila del Milan, potrebbe presto rivelarsi un rimpianto.

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Parma, con Simone si va... Lontani!

, Simone Lontani è alla prima stagione tra i professionisti. È nato e cresciuto a Cesena, quindi ha vissuto le recenti due stagioni nell', prima di sposare la causa del Parma. Legato al club ducale da un contratto in scadenza a giugno 2030, Lontani è ad oggi ildella squadra. La sterilità offensiva della squadra allenata da Cuesta è nota. Il Parma, infatti, era rimasto a secco per tre partite di fila, tra campionato e Coppa Italia, venendo eliminato da quest'ultima competizione dalla Cremonese.

A sbloccare questa situazione di stasi ci ha pensato proprio il ragazzo cresciuto calcisticamente nel Milan. Dopo esser andati in svantaggio nel primo tempo, i ducali sono riusciti a rimettere in sesto la partita nella seconda frazione proprio grazie a un gol di Lontani. Oltre ad aver evitato la sconfitta, il classe 2008 ha interrotto un digiuno della squadra che durava in Serie A dallo scorso campionato. Il diciottenne sembra avere già la giusta personalità e chissà che Roberto Mancini non possa decidere di cominciare a testarlo in vista dei prossimi impegni della Nazionale.

PARMA, ITALIA - 14 AGOSTO: Simone Lontani del Parma Calcio celebra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Coppa Italia tra Parma Calcio e Catania FC all'Ennio Tardini il 14 agosto 2026 a Parma, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Proprio sul suo trascorso al Milan, Lontani ha confermato: "Potevo rimanere lì rinnovando il mio contratto, ma non ho declinato alcuna possibilità. Lasciare i rossoneri mi ha provocato dispiacere perché ne sono tifoso, ma occorreva che prendessi una scelta. Alla fine credo di averla presa correttamente". Il diciottenne ha assicurato che sono cambiati i metodi di lavoro e che esiste un abisso tra Primavera e prima squadra. Adesso è chiamato a degli straordinari in allenamento. Oltre alla rete al Monza, Lontani ha siglato anche nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia addirittura una doppietta contro il Catania. Per lui, in settimana, ci sarà un altro test impegnativo da superare prima di dirsi del tutto maturo: quello della patente!