Parma, presentata la seconda maglia: spicca il logo “Tardini 100”

Il club ducale ha svelato sui propri canali ufficiali la veste da trasferta per la stagione 2024/2025...

Davide Capano Redattore 2 agosto 2024 (modifica il 2 agosto 2024 | 10:31)

Il Parma e PUMA hanno presentato ieri il nuovo Away Kit che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili nella stagione calcistica 2024/25. Dopo l’Home Kit anche l’Away Kit si pone al centro della "matchwear collection" con dei tratti distintivi e iconici. Obiettivo? Rafforzare il valore dello stadio Ennio Tardini con i suoi 100 anni di età.

Parma, ecco la seconda divisa — La nuova maglia Away vede il ritorno della storica base Clyde Royal e con le righe orizzontali in Faster Yellow e dai profili del colletto a girocollo e delle maniche in Puma Navy, che riprende le divise di inizio millennio.

Parma, ecco la seconda divisa (Foto tratta da pagina Facebook "Parma Calcio 1913")

Un design reso elegante dai dettagli della texture sulle strisce Faster Yellow: sono ben riconoscibili, infatti, i profili della porta monumentale che si trova all'ingresso dello stadio. Impreziosita dal logo "Tardini 100" che celebra lo storico legame fra la squadra e il proprio stadio nell’anno del Centenario.

Il logo “Tardini 100” sulla maglia del Parma (Foto tratta da pagina Facebook "Parma Calcio 1913")

"La strategia creativa è quella di raccontare l'unicità del Club attraverso le maglie, crociata e gialloblu, dando risalto ai simboli iconici che ci rappresentano. Lo stadio è al centro della collezione 2024/25, i 100 anni sono un traguardo per l’intera comunità e, come tale, è giusto celebrarlo insieme, facendo risaltare la bellezza della nostra casa. E’ una brand line che avrà risvolti su tutti i prodotti e stiamo preparando una terza maglia davvero speciale per legare, ancora di più, il Parma Calcio alla storia del nostro territorio" è il commento della Brand Director, Eva Visentin.

Parma, le caratteristiche tecniche della maglia — La nuova maglia Away del Parma Calcio, dalla vestibilità regular, combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l'avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell'umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea.

(Foto tratta da pagina Facebook "Parma Calcio 1913")

Ideale sia per la partita che per l'uso quotidiano, la maglia è realizzata con l'innovativa recycling technology RE:FIBRE di PUMA e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. La maglia è tanto una dichiarazione di moda quanto una maglia per performance d'élite.