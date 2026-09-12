In oltre cent'anni di rivalità ancora nessuno è riuscito a superare il nativo di Robbio: il bomber ha fatto male al Milan ben 16 volte
Lazio, che trionfo contro il Milan! La gioia al fischio finale
La Lazio per mantenere il primo posto. Il Milan per riscattare l'opaca prestazione contro la Juventus. Questa sera alla ore 18 si gioca la sfida dell'Olimpico tra i biancocelesti e i rossoneri con Gattuso che proverà a giocare un brutto scherzo alla squadra a cui ha dedicato 14 anni di carriera. Come accennato, la Lazio viene da tre vittorie di fila, mentre i rossoneri vengono dal pareggio contro i bianconeri ma la prestazione ha lasciato molte polemiche.
Un incubo chiamato Silvio Piola: il bomber una bestia nera per il MilanQuella di questo pomeriggio sarà la sfida numero 196 tra Lazio-Milan. La situazione vede nettamente avanti i rossoneri con 87 successi contro i 43 dei capitolini, gli ultimi due consecutivi nella scorsa stagione tra Serie A e Coppa Italia. Stesso discorso vale per il numero di reti realizzate: 309 per il Milan, 229 per la Lazio. Tuttavia, ed è qui il particolare, in oltre cento anno di rivalità a comandare la classifica dei marcatori è un giocatore della Lazio, un vero e proprio incubo per il Milan. Stiamo parlando, non a caso, di uno dei più grandi giocatori del calcio mondiale: Silvio Piola.
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Nonostante Piola non abbia mai indossato in carriera la maglia del Milan, il club rossonero occupa una posizione molto importante nella vita dello storico attaccante, non solo perché i meneghini non sono stati solo la sua vittima preferita (non solo ai tempi della Lazio) ma anche perché il giocatore piemontese realizzò la sua ultima rete in Serie A proprio ai rossoneri, nella sfida del 7 febbraio 1954. Una vera liberazione per il Milan quando Piola decise di appendere gli scarpini al chiodo.
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