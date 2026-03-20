derbyderbyderby calcio italiano serie a Pisa, Hiljemark: “Noi giochiamo per l’orgoglio. Como fortissimo, da Champions League”

Le dichiarazioni

Pisa, Hiljemark: “Noi giochiamo per l’orgoglio. Como fortissimo, da Champions League”

Le dichiarazioni del tecnico del Pisa alla vigilia della sfida contro il Como
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Pisa, Hiljemark: “Noi giochiamo per l’orgoglio. Como fortissimo, da Champions League”- immagine 2

Il Pisa di Hiljemark si prepara alla prossima sfida. Il club toscano, domenica, affronterà il Como di Cesc Fabregas. In vista del match, che sarà valido per la trentesima giornata di Serie A, il tecnico dei nerazzurri ha presentato la sfida in conferenza stampa.

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