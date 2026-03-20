Il Pisa di Hiljemark si prepara alla prossima sfida. Il club toscano, domenica, affronterà il Como di Cesc Fabregas. In vista del match, che sarà valido per la trentesima giornata di Serie A, il tecnico dei nerazzurri ha presentato la sfida in conferenza stampa.
derbyderbyderby calcio italiano serie a Pisa, Hiljemark: “Noi giochiamo per l’orgoglio. Como fortissimo, da Champions League”
Le dichiarazioni
Pisa, Hiljemark: “Noi giochiamo per l’orgoglio. Como fortissimo, da Champions League”
Le dichiarazioni del tecnico del Pisa alla vigilia della sfida contro il Como
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