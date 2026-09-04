Il Milan si appresta ad affrontare il primo vero banco di prova ad alta quota della stagione nel big match contro la Juventus. Dopo i successi nelle prime due giornate, la sfida contro i bianconeri rappresenta un esame fondamentale per misurare la crescita del gruppo, la tenuta mentale e la credibilità del nuovo progetto tattico firmato Rúben Amorim.

Più del risultato finale, a contare sarà l'identità che i rossoneri sapranno mantenere nelle fasi di sofferenza e la capacità di costruire un gioco d'attacco del tutto nuovo. Con la necessità di trovare alternative offensive e senza cercare un'eredità diretta di Rafael Leao, il peso del reparto avanzato poggia ora su Gonçalo Ramos: il centravanti portoghese è chiamato a diventare il riferimento principale attraverso i suoi movimenti, la presenza in area e la pressione costante. Un esame probante che non emetterà sentenze definitive, ma offrirà risposte chiare sullo stato di avanzamento del lavoro di Amorim. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>