Questione stadio, Sala: “Per San Siro attendiamo la decisione di Inter e Milan”

Sembra sempre più difficile riuscire a trovare una soluzione per lo stadio che ad oggi ospita sia l' Inter sia il Milan: ancora non è chiaro infatti cosa accadrà con San Siro , tempio calcistico su cui si è espresso ancora una volta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala .

Sala attende Inter e Milan

L'Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi, ha inviato al Comune la valutazione dello stadio Giuseppe Meazza di Milano così come delle sue aree circostanti. Proprio in merito a questa questione, a margine della cerimonia per i caduti del 4 novembre, Sala ha dichiarato: "Lasciamo un attimo stare la valutazione dell’Agenzia delle Entrate che è stata fatta. Ora la palla per rimanere in termini calcistici è nel campo delle squadre. Se le squadre mandano una manifestazione di interesse tutto a questo punto si può velocizzare e chiarire. Credo che la decisione la stiano prendendo in questi giorni, attendiamo".