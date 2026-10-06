Il calciatore belga del Milan, tramite un post su instagram, racconta il periodo che sta attraversando dopo l'infortunio del 29 settembre scorso
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Alexis Saelemaekers racconta, tramite un post social, il periodo complicato che sta vivendo dopo l'infortunio alla caviglia destra, già operata nel 2024, che non gli permetterà di tornare fino all'inizio del nuovo anno. Il calciatore belga si è sottoposto a ulteriori accertamenti che hanno evidenziato la necessità di un nuovo intervento chirurgico, secondo le ultime indiscrezioni.
"Adesso testa bassa, lavoro e pazienza. Grazie di cuore a tutti"Conclude così il post Instagram il giocatore del Milan che ha rotto il silenzio dopo la probabile operazione imminente che dovrà subire per poter tornare in campo.
Il calciatore belga ha dichiarato: "Non è facile attraversare periodi come questo. Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male. Affronterò questo periodo con pazienza, determinazione e ancora più voglia di tornare a fare quello che amo". Ha poi concluso il post ringraziando i tifosi, gli amici, lo staff e tutte le persone che gli hanno fatto sentire affetto.
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Gli ulteriori accertamenti hanno però evidenziato una perdita di stabilità nella zona della caviglia già operata nel 2024 per una frattura al malleolo mediale. Il Milan ha comunicato che sono in corso le valutazioni sul percorso terapeutico, mentre le indiscrezioni riportano la possibilità di un nuovo intervento e di uno stop di circa 4 mesi.
Avvio di stagione in salita per il "jolly" belgaNonostante le panchine iniziali delle prime giornate è una brutta notizia per l'ambiente rossonero, considerando che Saelemaekers stava iniziando a ritagliarsi un ruolo nelle gerarchie di Ruben Amorim, collezionando 4 presenze nelle prime 5 giornate, di cui 2 da titolare. Il suo avvio aveva anche regalato un assist per Gonçalo Ramos nella sfida contro il Venezia, in occasione del primo gol in Serie A dell'attaccante portoghese.
Ora però il belga dovrà fermarsi e affrontare un periodo lungo e delicato lontano dai campi. Una situazione che peserà anche sulle scelte di Amorim, privato di una pedina importante sugli esterni.
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