Alexis Saelemaekers racconta, tramite un post social, il periodo complicato che sta vivendo dopo l'infortunio alla caviglia destra, già operata nel 2024, che non gli permetterà di tornare fino all'inizio del nuovo anno. Il calciatore belga si è sottoposto a ulteriori accertamenti che hanno evidenziato la necessità di un nuovo intervento chirurgico, secondo le ultime indiscrezioni.

"Adesso testa bassa, lavoro e pazienza. Grazie di cuore a tutti"

Conclude così il post Instagram il giocatore delche ha rotto il silenzio dopo la probabile operazione imminente che dovrà subire per poter tornare in campo.

Il calciatore belga ha dichiarato: "Non è facile attraversare periodi come questo. Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male. Affronterò questo periodo con pazienza, determinazione e ancora più voglia di tornare a fare quello che amo". Ha poi concluso il post ringraziando i tifosi, gli amici, lo staff e tutte le persone che gli hanno fatto sentire affetto.

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Sembrava un infortunio gestibile, destinato e risolversi in pochi giorni, invece peril problema allasi è trasformato in qualcosa di molto più serio. Ilil belga si è fermato durante un allenamento ae, dopo i primi esami che avevano escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi, la situazione sembrava meno preoccupante.

Gli ulteriori accertamenti hanno però evidenziato una perdita di stabilità nella zona della caviglia già operata nel 2024 per una frattura al malleolo mediale. Il Milan ha comunicato che sono in corso le valutazioni sul percorso terapeutico, mentre le indiscrezioni riportano la possibilità di un nuovo intervento e di uno stop di circa 4 mesi.

Avvio di stagione in salita per il "jolly" belga

Nonostante le panchine iniziali delle prime giornate è una brutta notizia per l'ambiente rossonero, considerando chestava iniziando a ritagliarsi un ruolo nelle gerarchie di, collezionando 4 presenze nelle prime 5 giornate, di cui 2 da titolare. Il suo avvio aveva anche regalato unpernella sfida contro il, in occasione del primo gol in Serie A dell'attaccante portoghese.

MILANO, ITALIA - 28 AGOSTO: Gonçalo Ramos del Milan festeggia con il compagno di squadra Alexis Saelemaekers dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Milan e Venezia FC allo stadio Giuseppe Meazza, il 28 agosto 2026 a Milano. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Ora però il belga dovrà fermarsi e affrontare un periodo lungo e delicato lontano dai campi. Una situazione che peserà anche sulle scelte di Amorim, privato di una pedina importante sugli esterni.