Samuel Chukwueze è pronto a trasformarsi nella grande sorpresa e nel "nuovo acquisto" del Milan grazie alla cura Rúben Amorim. Dopo un percorso altalenante, l'esterno nigeriano sta vivendo una vera e propria svolta: il tecnico portoghese ha mostrato fin dai primi giorni di ritiro una profonda fiducia nei suoi confronti, decidendo di valorizzarne le caratteristiche con un lavoro specifico sulla fascia.

La mossa tattica di Amorim, che lo ha testato anche a tutta fascia sfruttandone l'esplosività nel dribbling e la capacità di creare superiorità numerica, sta dando i frutti sperati. Chukwueze risponde sul campo con prestazioni di alto livello e una rinnovata disponibilità al sacrificio: un cambio di passo che non solo blinderebbe la sua permanenza a Milanello, ma regalerebbe al Milan un'arma tattica devastante e del tutto rigenerata per la nuova stagione. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>