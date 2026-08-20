Negli ultimi minuti, il Monza ha annunciato il nome del nuovo direttore sportivo e si tratta di Pedro Obiang. Infatti, la squadra che milita in Serie A ha scelto l'ex centrocampista come nuovo membro della dirigenza. Dopo ben sedici stagioni nel calcio professionistico, l'equatoguineano ha preso la decisione di appendere gli scarpini al chiodo ed ora inizierà subito una nuova esperienza con l'ultimo club della sua carriera agonistica.

Obiang nuovo direttore sportivo del Monza: il comunicato ufficiale

Con unpresente sul proprio sito ufficiale, i brianzoli hanno reso ufficiale il nome del nuovo ds: "AC Monza comunica che Pedro Obiang è il nuovo Direttore Sportivo del Club. La stagione 2025-26, in cui ha contribuito a riportare i biancorossi in Serie A con 36 presenze e 2 reti, è stata l’ultima da calciatore per Obiang, che dopo 16 anni di carriera ha deciso di intraprendere un nuovo ruolo, passando dal campo alla scrivania. Una nuova affascinante sfida che il Club brianzolo gli ha proposto e che lui è pronto ad affrontare, con lo stesso carisma, la stessa professionalità e la stessa dedizione che hanno caratterizzato ogni tappa della sua carriera".

Reggio Emilia, Italia - 12 maggio 2021: Pedro Obiang del Sassuolo in azione durante la partita di Serie A tra Sassuolo e Juventus al Mapei Stadium - Città del Tricolore. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nato in Spagna nel 1992, Obiang ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile dell'Atlético Madrid prima di passare, nel 2008, a quello della Sampdoria. Con la squadra proveniente da Genova ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2010. Nell'estate del 2015, invece, l'ormai ex centrocampista diventa un nuovo giocatore del West Ham, che ha versato nelle casse dei blucerchiati 6.5 milioni di euro. Dopo quattro stagioni in Premier League, torna in Italia firmando per il Sassuolo con cui, nella stagione 2024/2025, ha vinto la Serie B. La scorsa stagione, il classe 1992 ha scelto di restare in cadetteria passando al Monza.