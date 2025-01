Venezia, Di Francesco: “I ragazzi stanno preparando la sfida al meglio”

Il tecnico degli arancioneroverdi ha parlato in conferenza stampa prima della gara con il Parma

18 gennaio 2025

Il Venezia è ospite domani alle 15 del Parma di Fabio Pecchia. Dopo la sconfitta con l'Inter, l'allenatore Eusebio Di Francesco presenta così il match del Tardini in conferenza stampa: "Che avversario mi aspetto domani e cosa penso dell'arrivo di Zerbin? A Zerbin gli diamo il benvenuto, ha caratteristiche per fare il quinto, può giocare sia a destra che a sinistra che a destra, con dinamicità e corsa. Lo volevamo dall'inizio, speravo di averlo anche prima, si è allenato oggi, non so se potrà già giocare dall'inizio, ma in panchina verrà. Sul Parma: ha la capacità di ribaltare un'azione da difensiva a offensiva in poco tempo con giocatori come Cancellieri, Man, Bonny, Mihaila, Almqvist e altri. Anche a gara in corso possono cambiare assetto e rimanere pericolosi".

Venezia, Di Francesco prima del Parma — "Sugli infortunati? Ci sarà qualche assenza in più - spiega il tecnico arancioneroverde -, ci sono ovvi motivi che non vi posso dire. Al di là di tutto, i miei ragazzi stanno preparando la sfida al meglio. Come mi trovo a lavorare a mercato aperto? Credo di avere le spalle larghe, ne capitano di ogni in questo periodo. Più siamo razionali a certe situazioni, meglio è. Quello che spesso fa più male sono gli infortuni pre-gara o durante che tolgono altre risorse. Già so quali sono i titolari più o meno perché siamo pochi, il mercato ha dinamiche che in alcune situazioni ti permette di avere giocatori nuovi in poco tempo, altre dove i tempi si prolungano.

Se ci sarà un Venezia più accorto, visto che il Parma in transizione offensiva è fra le migliori? Dire così sarebbe come dire che attacchiamo con 2 e difendiamo con 8, che non penso sia produttivo. Dipende come andrà la partita, come si difenderanno loro, penso che la cosa più importante sia che se parte uno sia coperto da un altro.

Se il problema maggiore sarà coprire la coperta dietro, dato che ne sono rimasti due... Due o uno, ci sono anche giocatori che magari hanno la febbre e giocano lo stesso. Contro l'Inter abbiamo subito sì qualcosa, ma creando anche alcune situazioni da gol facendo una buona gara. Ma è il passato".

Ancora di Fra — "Se i Primavera possono tornare utili? Credo molto nei giovani - prosegue Di Fra -, ma hanno bisogno di tempo, in questo momento non vedo ragazzi già pronti ad affrontare questo campionato.

Se possono tornare utili Haps e Candela? Sì, possono tornare utili e Candela essere nel gruppo.

Su Condé che impressione mi sono fatto? Deve acquisire condizione, ritmo, intensità. Deve alzare intensità nella gara e nell'allenamento, ovvio che non è ancora prontissimo per partire dall'inizio, ma ci può dare una mano a partita in corso come contro l'Inter.

Sverko riproponibile domani come centrale? Nasce dalle caratteristiche degli altri. Se metto Haps che può fare il sinistro per esempio, allora Sverko fa il centrale".