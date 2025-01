Venezia, Di Francesco: “Un peccato non aver portato a casa punti”

La dodicesima sconfitta in campionato del Venezia arriva in casa contro l'Inter di Simone Inzaghi. L'allenatore Eusebio Di Francesco ha commentato così la gara del Penzo ai microfoni di Dazn: "Dispiaciuti, perché oggi la squadra ha dato il massimo. Ho dovuto modificare delle cose durante la gara: non è stato facile, perché avevamo gli uomini contati e alcuni non nel proprio ruolo. Questa squadra lavora costantemente in un certo modo, modificare l'assetto sarebbe stato un errore. Peccato per il gol preso e per come abbiamo fatto negli ultimi 25 metri. Nel secondo tempo siamo saliti, ribattendo colpo su colpo. Un peccato non aver portato a casa punti, ma ai ragazzi non posso dire nulla".