Venezia, il dt Molinaro: “Mercato? Non possiamo pensare troppo avanti”

Le parole di Molinaro

Queste le sue parole riportate dai colleghi di tuttoveneziasport.it: "Il Venezia è una squadra in crescita, il gruppo s’è compattato nelle difficoltà e col mister sta facendo un percorso tecnico importante. La vittoria di ieri è stata importante, però è anche vero che questo campionato è ricco di equilibri sottilissimi. Siamo a lavoro già da oggi, bisogna restare focalizzati sull’obiettivo. Il mister ha un modo di giocare che ci permette di poter mettere in difficoltà gli avversari, il Venezia è una squadra che propone calcio. La squadra sta compattandosi e sta capendo che esistono partite che vanno gestite e che ci sono momenti in una gara che sono più sporchi".