Venezia, Di Francesco: “Voglio fare i complimenti alla mia squadra”

La settima sconfitta in campionato del Venezia arriva sul campo dell'Inter. Il tecnico Eusebio Di Francesco ha commentato così il match di San Siro ai microfoni di Dazn: "Il gol di Sverko? Non penso il fallo sia evidente come dice Marelli, ma la gestione dell'arbitro è stata dall'altra parte. A me sul gol non pare un fallo evidente. Ma voglio fare i complimenti alla mia squadra, che ha rischiato qualcosa, ma ha creato diverse palle gol. Ci sta che l'Inter ti possa segnare da un momento all'altro. Il pareggio sarebbe stato il giusto epilogo per quello che si è visto, i ragazzi hanno cercato fino alla fine di mettere in difficoltà l'Inter. Ci teniamo l'ottima gara, peccato per il risultato".