Sgarbi-gol e vittoria nel derby, i tifosi dell'Avellino irridono il Benevento

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Avellino-Bari, le sfide più emozionanti

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte l'Avellino ed il Bari. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 36 della Serie B. L'anticipo del campionato cadetto, che metterà in palio tre punti importanti per entrambi i club, avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi. In attesa che la 44esima sfida tra Lupi e Galletti cominci, riviviamo alcune delle partite più emozionanti.

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