Ferrara, derby a rischio due volte: per la salvezza e per l’ordine pubblico

"Dobbiamo avere lo spirito di una squadra consapevole del fatto che se non ottiene una vittoria finisce in Serie C. Andiamo in campo sapendo di dover vincere la prima delle due battaglie", ha dichiarato il tecnico spallino Massimo Oddo.

Redazione DDD Direttore responsabile

Per la 37esima giornata di Serie B, secondo le indicazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, fra le 4 partite reputate a rischio c'è anche un derby.

Derby emiliano sotto osservazione

Per il derby SPAL-Parma, in programma oggi sabato 13 maggio alle 14.00 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sono state adottate misure organizzative adottate per il derby emiliano.

Nello specifico: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Parma esclusivamente per il settore ospiti, impiego di un adeguato numero di steward e rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.