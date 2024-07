Serie B, ecco il nuovo pallone: è ancora firmato Kappa

La Lega di B ha svelato il pallone per la stagione 2024/2025. Il presidente Balata: "Il Kombatt Ball è l’emblema del nostro meraviglioso campionato. Non vediamo l’ora possa rotolare lungo tutta la penisola".

Kombat Ball è il nuovo pallone ufficiale della Serie B 2024-2025 . Per l'ottava volta consecutiva, è disegnato da Kappa, frutto di una consolidata partnership tra il celebre brand e la Lega Serie B . Verrà presentato questa sera alle 19, a La Spezia, in occasione della stesura dei calendari.

Le parole del presidente della Lega B Mauro Balata

“Il Kombatt Ball è l’emblema del nostro meraviglioso campionato -dichiara il presidente Balata-. Rappresenta uno strumento imprescindibile che unisce club, tifosi e territori per le emozioni che regala, per i gol messi a segno e per lo spettacolo offerto. Un sentito ringraziamento a Kappa per la sinergia duratura e per aver prodotto un pallone altamente all’avanguardia, che non vediamo l’ora possa rotolare lungo tutta la penisola”.