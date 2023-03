Catanzaro, Cianci contro il Pescara esulta come Totti in un derby…

Selfie sotto la curva del Ceravolo dopo il gol del pareggio al novantunesimo per il giocatore giallorosso...

Il Catanzaro è già promosso in Serie B con diverse giornate d'anticipo ma in ogni caso continua ad onorare il campionato con una fame agonistica fuori dal comune. La squadra calabrese ha pareggiato al novantesimo 2 a 2 contro il Pescara, grazie alla rete di Pietro Cianci su calcio di rigore.

Il giocatore giallorosso ha preso esempio da una delle leggende del calcio italico che, proprio con la maglietta degli stessi colori, fece impazzire i propri tifosi in un derby. Si tratta di Francesco Totti il quale - per festeggiare un gol in una stracittadina - prese il telefono dall'allora allenatore dei portieri Guido Nanni (oggi all'Al-Nassr) scattando un selfie insieme ai tifosi. Lo stesso ha fatto il ragazzo del Catanzaro insieme ai suoi compagni.