Il futuro dello stadio Artemio Franchi compie un passo importante. Il Comune di Firenze ha approvato la delibera che dichiara il pubblico interesse della proposta presentata dalla Fiorentina per completare la riqualificazione dell'impianto. Il progetto prevede un investimento iniziale di 101 milioni di euro per ultimare i lavori e una concessione della durata di 60 anni, senza canone annuo, a fronte di un impegno economico complessivo del club stimato in circa 300 milioni per gestione e manutenzione.

Concessione di 60 anni e investimenti per completare i lavori

La proposta della società viola punta a definire un nuovo modello di gestione dello stadio, con il club direttamente coinvolto nel completamento dell'opera e nella manutenzione dell'impianto nel lungo periodo. La concessione sessantennale a canone zero rappresenta uno degli elementi centrali del progetto, insieme alle risorse

FIRENZE, ITALIA - 26 APRILE: Tifosi dell'ACF Fiorentina durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e US Sassuolo Calcio allo stadio Artemio Franchi, il 26 aprile 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha sottolineato che l'approvazione della delibera costituisce un passaggio importante ma non la conclusione dell'iter. Il percorso amministrativo dovrà proseguire con le verifiche e gli adempimenti previsti prima di arrivare alle fasi successive.

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Euro 2032, il Franchi resta in corsa

Il progetto ha un'importanza che va oltre il futuro della Fiorentina. Firenze e lo stadio Franchi sono infatti inseriti nel percorso di candidatura italiana per Euro 2032 , il torneo che sarà organizzato congiuntamente da Italia e Turchia. La riqualificazione dell'impianto e il rispetto delle tempistiche rappresentano quindi aspetti decisivi per le ambizioni della città.

La proposta viola può contribuire a delineare una soluzione per il completamento dei lavori, ma restano da rispettare i passaggi previsti dalla procedura. La sfida sarà trasformare l'intesa sul progetto in un intervento concreto, assicurando che lo stadio possa essere completato nei tempi richiesti per l'Europeo.