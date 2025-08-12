Stasera, Monza-Inter: un nuovo inizio per entrambi

Si può definire stagione fallimentare quella di una squadra che arriva in finale di Champions, in finale di Coppa Italia e seconda in campionato. Pare di sì. Ed è il fardello che è stato affibbiato all’Inter di Christian Chivu. I...

Michele Bellame Redattore 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 20:16)

Si può definire stagione fallimentare quella di una squadra che arriva in finale di Champions, in finale di Coppa Italia e seconda in campionato. Pare di sì. Ed è il fardello che è stato affibbiato all'Inter di Christian Chivu. I nerazzurri, saranno ospiti del Monza per un derby amichevole allo stadio Brianteo. I biancorossi dovranno sostenere una stagione in serie B dopo tre anni di massima serie. A guidare i lombardi in cadetteria, sarà Paolo Bianco, che nell'ultima stagione ha guidato per qualche mese il Frosinone: quel che è bastato, per salvare i ciociari.

Il match amichevole sarà visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. Monza-Inter andrà in onda su Sportitalia. Per chi vorrà, la partita è visibile in streaming sempre sui canali Sportitalia.

Monza-Inter: ricostruzioni diverse — Per l’Inter il nodo centrale sarà trovare equilibrio fra esperienza e innovazione: il club ha bisogno di risultati a breve termine ma anche di una gestione oculata della rosa per non disperdere capitali e per rinforzare l’identità tattica voluta da Chivu. Per il Monza, invece, la priorità consisterà nel limitare l’emorragia tecnica ed economica tipica della retrocessione, trattenere i giocatori essenziali quando possibile e individuare innesti mirati per una promozione sostenibile.

Entrambe le squadre vivono una rivoluzione dirigenziale, sia per le scrivanie, che per il campo. Chivu rileva l'eredità di Simone Inzaghi, approdato in Arabia, dopo tanti anni di buoni risultati ed un percorso di crescita importante. Il Monza, invece, pare stia per salutare Adriano Galliani, che sembrerebbe vicino a tornare al Milan.