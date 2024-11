A Baku la conferenza ONU sul cambiamento climatico: c’è anche l’Udinese!

Presente anche l'Udinese a Baku, nell'annuale conferenza dell'ONU sul clima per combattere il cambiamento climatico.

Lorenzo Maria Napolitano 16 novembre 2024 (modifica il 16 novembre 2024 | 18:45)

Oggi in Azerbaijan, precisamente a Baku, si tiene l'annuale conferenza dell'ONU sul clima. In terra azera si tiene il più grande forum su questo scottante tema, che continua ad essere molto attuale tra i banchi delle più alte convenzioni del pianeta. L'obiettivo, chiaramente, è quello di ottenere una riduzione delle emissioni forte e sostenibile delle emissioni, il prima possibile. in questo grande contesto mondiale c'è una prima, storica partecipazione per il mondo del calcio, tramite l'ECA - Associazione dei club europei.

Tra le convocate c'è anche l'Udinese, unica squadra italiana presente, che è stata scelta per partecipare insieme ad altri club europei - tra cui Liverpool, Tottenham, Atlético Madrid -, tenendo in considerazione l'impegno a livello sociale e ambientale che ha dato origine a numerosi progetti. Basti pensare al parco solare che alimenterà il Bluenergy Stadium, un esempio unico nel suo genere in Italia.

È stato proprio l'Udinese a diffondere, sul proprio sito, la notizia. Di seguito vi riportiamo quanto è stato messo in nero su bianco dal club: "L’Udinese Calcio, che fa parte del gruppo di lavoro dell’ECA sulla sostenibilità, è stata tra i firmatari della dichiarazione fondativa del Patto per il clima tra i club calcistici, sottoscrivendo il proprio impegno a lottare contro il cambiamento climatico e a implementare azioni concrete per un futuro sostenibile. È la prima volta che alcuni club sportivi hanno scelto di rispondere collettivamente alla crisi climatica, cercando di trarre vantaggio dalla forte presenza mediatica del calcio per influenzare positivamente tutte le parti interessate a questo sport".

Alla COP29, Magda Pozzo ha dichiarato: “Questa scelta rafforza ulteriormente il nostro impegno e la nostra collaborazione con l’ECA, la UEFA e le Nazioni Unite per combattere il cambiamento climatico. Continueremo a sviluppare insieme ai nostri partner progetti correlati principalmente al Bluenergy Stadium, che vogliamo trasformare nel primo impianto a zero emissioni di carbonio in Italia tramite l’installazione di un parco solare. Desideriamo ringraziare l’ECA per averci coinvolti in questo evento di livello mondiale e siamo orgogliosi di collaborare alle attività dell’associazione a favore della sostenibilità e di riaffermare l’importanza che attribuiamo all’impegno sociale e ambientale.”