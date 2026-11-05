Venezia-Udinese è in programma venerdì 6 novembre alle 20.45, dando il via all'undicesima giornata di Serie A. Sarà l'ultima prima della sosta per le nazionali. Davide Nicola e i lagunari avvertono l'esigenza di dover cambiare passo, dopo un avvio di campionato terribile. La gioia dei soli 3 punti raccolti contro il Napoli non compensa la tristezza delle rimanenti nove sconfitte. Fanalino di coda della Serie A, il Venezia proverà a fare risultato contro l'Udinese che, di certo, non attraversa un momento felice. I friulani sono penultimi con 5 punti e hanno la stessa esigenza di vincere per evitare di prendere il posto proprio dei veneti. L'Udinese ha appena accolto Paolo Zanetti, dopo l'esonero di Kosta Runjaic.

Venezia-Udinese, parla Nicola: "Loro più strutturati, dovremo avere coraggio"

Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese. Di seguito riportiamo le sue parole: "Avendo cambiato guida tecnica potrebbero avere stimoli, per cui mi concentro su quello che vogliamo fare noi.Vogliamo avere la stessa voglia di migliorare sempre alcune cose".

COMO, ITALIA - 01 NOVEMBRE: Davide Nicola, allenatore del Venezia FC, reagisce durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Venezia FC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 01 novembre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Ancora sugli avversari di domani così Nicola ha parlato: "L'Udinese è in Serie A da 30 anni, vero che sta lottando per il nostro stesso obiettivo, ma hanno una certa struttura. Il Venezia proverà a capire come possa giocare, creando problemi e limitando gli avversari nelle prossime partite. Dovremo avere coraggio. Per essere continui dobbiamo possedere armi quali concentrazione, dedizione e fiducia".

In Como-Venezia un fallo di mano non sanzionato ai danni dei lombardi ha fatto infuriare critica e tifosi. In merito alla possibilità che ciò possa condizionare la testa dei suoi giocatori, Nicola è stato chiaro: "Non possiamo controllare certe cose e non perdiamo tempo a farlo nella squadra. Lavoriamo su ciò che possiamo migliorare. La squadra sa di aver disputato un'ottima gara. Vogliamo crescere e, per questo, abbiamo capito cosa si potesse fare meglio nell'ultima partita".

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Il Venezia ha subito 20 gol in campionato e anche questo è stato un tema per Nicola: "Stiamo avendo attenzione maniacale. Nelle ultime gare stiamo dimostrando quello che vogliamo proporre". Importantissimi saranno ial Penzo: "Dovremo saper cogliere i momenti della gara, accelerando e pazientando nelle giuste occasioni". Sulla formazione: "Possibile che ci siano dei cambi rispetto al Como". Interessante, infine, un estratto sul: "Juan Jesus avrà la fascia? Un discorso che potrebbe perdersi... la squadra è rappresentata da chi impersona valori dentro e fuori dal campo. C'è chi è più leader tecnico o chi è più giocoso, ma non importa il concetto di capitano.".