Verso Inter-Milan, ricordi questi doppi ex?

Quando si pensa ai doppi ex di Milan e Inter vengono subito in mente nomi iconici, che hanno legato il loro nome non solo ai due club ma anche alla storia del calcio. Pensiamo ad esempio a Zlatan Ibrahimović , che in Italia ha vestito le maglie delle due strisciate di Milano e anche quella della Juventus. Non solo il gigante svedese, ma anche altri nomi illustri, come Antonio Cassano e Andrea Pirlo e Roberto Baggio, hanno vestito la maglia rossonera e nerazzurra. Seppur con un impatto nettamente diverso, troviamo anche Ronaldo il Fenomeno in questa lunga lista. Oggi, però, in vista della finale di Supercoppa Italiana più che elencare i grandi ex vogliamo ricordare quei calciatori che - probabilmente - i più non ricordano con entrambe le divise.

Doppi ex che (forse) non ricordavi

Leonardo Bonucci — L'ex capitano della Juventus è reduce da una sfortunata esperienza nella Kings World Cup con l'Italia, eliminata dopo appena due partite. Nella sua carriera da calciatore Bonucci viene associato alla maglia bianconera, che ha indossato per ben dodici anni. I suoi primi passi da calciatore, però, li ha mossi (anche) con l'Inter a livello giovanile, prima di essere promosso in prima squadra nel 2005. Con i nerazzurri esordisce in Serie A sotto la guida di Roberto Mancini, ma trova continuità soltanto fuori da Milano.

Al Milan, invece, ci arriva dalla Juventus per 42 milioni di euro, in una fase più matura della sua carriera. Nonostante questo Bonucci non riesce a lasciare il segno con la maglia rossonera, complice anche un momento piuttosto critico del club.

Leonardo Bonucci in azione con la maglia del Milan. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Giampaolo Pazzini — Rispetto a Bonucci, Pazzini è riuscito a togliersi qualche soddisfazione con le maglie di Inter e Milan, quantomeno in termini di gol. L'attaccante toscano ha vestito diverse maglie in Serie A, tra cui anche Fiorentina, Sampdoria, Verona; ha anche vissuto una breve parentesi all'estero con il Levante, prima di tornare a Verona e appendere gli scarpini al chiodo nel 2020. All'Inter ci arriva nel 2011 per 12 milioni di euro più il cartellino di Jonathan Biabiany, dalla Sampdoria. È con i blucerchiati che vive una delle migliori stagioni della sua carriera, al fianco di Antonio Cassano. I due hanno dato vita ad un grande binomio offensivo che trascina la Sampdoria ai preliminari di Champions League, che però non vengono superati contro il Werder Brema.

All'Inter gioca una sola stagione, realizzando 16 gol. Al Milan invece la sua esperienza è triennale, ma più sfortunata: tra il 2012 ed il 2015, infatti, si opera al ginocchio destro nel 2013 e, dopo poco tempo, si infortuna nuovamente all'adduttore, che lo porta ad un altro lungo periodo di stop. In quegli anni i rossoneri fanno parecchia fatica a imporsi come squadra di prim'ordine in Italia, ma Pazzini riesce a raggiungere il traguardo dei 100 gol in Serie A sotto la guida di Filippo Inzaghi, nonostante il poco spazio che gli concedeva in campo.

Raoul Bellanova — Attualmente in forza all'Atalanta, Bellanova è cresciuto nelle giovanili del Milan, dov'è stato adocchiato poi dal Bordeaux ed ha iniziato la sua carriera da professionista. In Francia, però, non trova fortuna e continuità. Esplode con la maglia del Pescara nella stagione 2020/2021 per poi affermarsi al Cagliari, diventando successivamente oggetto di desideri di diverse squadre di Serie A. Il 6 luglio 2022 passa all'Inter con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. I nerazzurri, però, a fine stagione, non hanno esercitato l'opzione per il suo acquisto.

Raoul Bellanova (sinistra), in azione con la squadra giovanile del Milan. (Foto di Pier Marco Tacca - Inter/FC Internazionale via Getty Images)

Matteo Darmian — Storia analoga quella tra Bellanova e Darmian, almeno per quanto riguarda la crescita con la maglia rossonera. Darmian, però, all'Inter non è stato soltanto di passaggio, dato che è diventato un vero e proprio pretoriano di Simone Inzaghi. Veste infatti la maglia dell'Inter dal 2020 e nel nuovo ciclo nerazzurro ha vinto 2 volte la Serie A, 2 volte la Coppa Italia e in tre occasioni la Supercoppa Italiana. Domani, contro la sua ex squadra, ha l'occasione di arricchire ancora di più il suo palmares.