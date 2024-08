Ibra ed il derby tra allenatori: “Ecco cosa penso di Capello e Mou…”

L'ex attaccante di Juventus, Inter e Milan ha detto la sua su due tecnici che ha avuto nella sua straordinaria carriera

Giuseppe Martorana 6 agosto 2024 (modifica il 6 agosto 2024 | 15:51)

Nel vasto panorama del calcio moderno, pochi personaggi hanno lasciato un segno indelebile come José Mourinho e Fabio Capello. Due allenatori con filosofie e stili diversi, ma accomunati da una caratteristica fondamentale: la capacità di tirare fuori il meglio dai loro giocatori. Zlatan Ibrahimovic, uno dei più grandi attaccanti della sua generazione, ha rivelato le sue esperienze con questi due giganti del calcio in un'intervista al New York Times, offrendo uno sguardo raro ed affascinante sulla loro metodologia e sull'impatto che hanno avuto sulla sua carriera.

Ibra su Mourinho: maestro della manipolazione psicologica — "Mourinho era una macchina. Tirava fuori il meglio di te. È una persona manipolatrice, sa come entrare nella tua testa" - ha dichiarato Ibrahimovic. Il tecnico portoghese è noto per la sua capacità di capire e gestire le dinamiche psicologiche del gruppo. La sua abilità nel motivare i giocatori, indipendentemente dal loro livello, è una delle sue armi principali. Ibrahimovic lo descrive come un maestro della disciplina e dell'intensità, caratteristiche che lo rendono una versione moderna di Fabio Capello. Mourinho non è mai stato soft, una qualità che Ibrahimovic apprezza profondamente, ricordandogli le sue origini e la severità della sua famiglia. La sua metodologia di gestione del gruppo, caratterizzata da una comunicazione chiara e diretta, mira a mantenere i giocatori costantemente sul filo del rasoio, stimolandoli a dare il massimo in ogni situazione.

Ibra su Capello: il costruttore di carattere — Dall'altra parte del derby degli allenatori c'è Fabio Capello, una leggenda del calcio italiano e mondiale. Ibrahimovic ricorda con chiarezza il suo tempo alla Juventus sotto la guida dell'ex tecnico, tra le altre, di Roma e Real Madrid. "Mi ha distrutto ma allo stesso tempo mi ha costruito" - afferma lo svedese. Capello è famoso per il suo approccio duro e senza compromessi, capace di alternare critiche severe a momenti di sostegno inaspettato. Il suo metodo era tanto semplice quanto efficace: "Oggi sei una m***a, domani sei il migliore." Questa alternanza di critiche e lodi manteneva i giocatori in uno stato di costante incertezza e miglioramento. Quando Ibrahimovic pensava di essere al top, Capello lo metteva alla prova, facendolo dubitare di sé stesso per poi sostenerlo nei momenti di difficoltà. Questo ciclo di demolizione e ricostruzione non solo ha temprato il carattere del campione svedese, ma lo ha anche spinto a superare i suoi limiti, rendendolo uno dei giocatori più determinati e competitivi del suo tempo.

Mourinho e Capello, confronto tra giganti — Il confronto tra Mourinho e Capello, come descritto da Ibrahimovic, mette in luce due approcci diversi ma complementari alla gestione dei giocatori. Mourinho, con la sua manipolazione psicologica e la sua capacità di entrare nella testa dei giocatori, si presenta come un innovatore della moderna psicologia sportiva. Capello, invece, rappresenta la vecchia scuola, con un metodo diretto e brutale, ma estremamente efficace nel forgiare caratteri forti e resilienti. Entrambi gli allenatori hanno lasciato un segno indelebile su Ibrahimovic, contribuendo in modi diversi alla sua crescita come calciatore e come persona. Se Mourinho è il maestro della motivazione e della disciplina mentale, Capello è il forgiatore di caratteri, capace di distruggere e ricostruire i suoi giocatori con un rigore quasi paterno. Il derby tra lo Special One e Don Fabio, così come descritto da Ibrahimovic, non è solo una sfida tra due grandi allenatori, ma anche un viaggio nel cuore di cosa significa essere un grande leader nel mondo del calcio. Ogni giocatore ha bisogno di un Mourinho e di un Capello nella sua carriera: uno per esplorare le profondità della propria psiche e l'altro per temprare il proprio spirito.