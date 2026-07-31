Accostato anche a club italiani, Antonio Silva difensore classe 2003 del Benfica trova casa in Inghilterra: è ufficiale il suo trasferimento al Bornemouth. Cresciuto nel Benfica sin dalle giovanili, Silva ha in questi mesi attirato le attenzioni di varie società. Tra le squadre a lui interessate anche il Milan che non ha però mai intavolato nessuna trattativa concreta per il trasferimento. Nelle scorse ore, come riportato anche da Fabrizio Romano tramite i suoi canali social è stato trovato l'accordo tra il club portoghese e quello inglese per la chiusura della trattativa.

FARO, PORTOGALLO - 31 LUGLIO: Antonio Silva dell'SL Benfica durante la partita di Supercoppa portoghese tra Sporting CP e SL Benfica all'Estadio Algarve il 31 luglio 2025 a Faro, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Antonio Silva-Bornemouth i dettagli dell'operazione

legati a determinati obiettivi. Ora Antonio Silva è atteso in Inghilterra per. Per il giovane difensore si apre così una nuova fase della sua carriera, dovrà mostrare il suo valore contro squadre di alto livello e confermare ciò che ha mostrato nella lega portoghese. Il Benfica ha deciso di monetizzare tramite la vendita in questa sessione di mercato, visto che il contratto del calciatore sarebbe scaduto il prossimo anno con il rischio di perderlo poi a parametro zero.

Il Bornemouth è un club che negli ultimi anni ha saputo valorizzare bene i giovani a disposizione quindi il trasferimento è una sfida importante sia per il club che per il calciatore. Lascia il Benfica dopo esser passato prima dalle giovanili dove ha ben figurato. Dalla stagione 21/22 ha poi fatto parte della prima squadra. Classe 2003 ha ben figurato anche in nazionale dove seppur giovane ha già collezionato 22 presenze. In Liga portoghese invece 1858 minuti giocati con all'attivo 1 gol ed 1 assist. Per il calciatore si apre ora una nuova vita calcistica con la consapevolezza di avere un futuro più che roseo potendo migliorare in uno dei campionati più competitivi d'Europa.