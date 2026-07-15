Antonio Silva, dopo aver deciso di non rinnovare con il Benfica, approda in Premier
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Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, Antonio Silva rappresenta uno dei prospetti più interessanti del calcio portoghese. Il difensore centrale, attenzionato dal Milan pur senza intavolare una trattativa, ha comunicato la decisione di non rinnovare con il club in cui ha svolto l'intera trafila delle giovanili e, successivamente, entrato in pianta stabile in prima squadra. Sul calciatore c'è forte l'interesse del Bournemouth, fiducioso di averlo in rosa il primo possibile.
Destinazione InghilterraCome riporta A Bola, Tiago Pinto, Presidente delle Operazioni Calcistiche del Bournemouth, avrebbe convinto Antonio Silva a sposare il progetto delle Cherrys. L'offerta recapitata al Benfica, di circa 20 milioni di euro, soprattutto dopo la decisione del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, sta avvicinando l'operazione alla fumata bianca.
Tuttavia, l'affare non può ancora definirsi concluso. Alcuni dettagli vanno limati e, cosa più urgente, il Benfica deve trovare il sostituto nel più breve tempo possibile, prima dello spareggio di Europa League contro la formazione svizzera del St. Gallen.
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L'incognita Europa LeagueIl club di Lisbona ha tutto l'interesse di cedere Antonio Silva per non perderlo a zero nella sessione estiva del 2027. Ma, prima di lasciarlo partire direzione Bournemouth, uno dei club rivelazione della passata Premier League, i lusitani sono a caccia del sostituto. L'erede designato è il senegalese Ibrahima Ba, centrale del Famalicao. Con l'andata dello spareggio di Europa League contro gli svizzeri del St. Gallen alle porte, il reparto difensivo del Benfica è ridotto all'osso. L'unica certezza è Clement Lenglet, mentre Tomas Araujo è attualmente in vacanza dopo aver disputato il Mondiale con il Portogallo. L'ipotesi più accreditata è che al fianco dell'ex Barcellona giochi il giovanissimo Gabriel Indio, classe 2008. Per cautelarsi ed evitare che sfumi un obiettivo importante come l'Europa League, è altamente probabile che il Benfica provi a trovare un accordo con il Bournemouth per ritardare la cessione di Antonio Silva subito dopo il doppio spareggio europeo.
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