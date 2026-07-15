Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, Antonio Silva rappresenta uno dei prospetti più interessanti del calcio portoghese. Il difensore centrale, attenzionato dal Milan pur senza intavolare una trattativa, ha comunicato la decisione di non rinnovare con il club in cui ha svolto l'intera trafila delle giovanili e, successivamente, entrato in pianta stabile in prima squadra. Sul calciatore c'è forte l'interesse del Bournemouth, fiducioso di averlo in rosa il primo possibile.

Destinazione Inghilterra

Come riporta A Bola,, Presidente delle Operazioni Calcistiche del Bournemouth , avrebbe convintoa sposare il progetto delle Cherrys. L'offerta recapitata al, di circa 20 milioni di euro, soprattutto dopo la decisione del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, sta avvicinando l'operazione alla fumata bianca.

FARO, PORTUGAL - JULY 31: Antonio Silva del SL Benfica durante la partita della Supercoppa portoghese tra Sporting CP e SL Benfica all'Estadio Algarve il 31 luglio 2025 a Faro, Portogallo. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

Tuttavia, l'affare non può ancora definirsi concluso. Alcuni dettagli vanno limati e, cosa più urgente, il Benfica deve trovare il sostituto nel più breve tempo possibile, prima dello spareggio di Europa League contro la formazione svizzera del St. Gallen.

Caricamento post Instagram...

L'incognita Europa League

Il club di Lisbona ha tutto l'interesse di cedereper non perderlo a zero nella sessione estiva del 2027. Ma, prima di lasciarlo partire direzione, uno dei club rivelazione della passata Premier League, i lusitani sono a caccia del sostituto. L'erede designato è il senegalese, centrale del. Con l'andata dello spareggio di Europa League contro gli svizzeri delalle porte, il reparto difensivo delè ridotto all'osso. L'unica certezza è, mentreè attualmente in vacanza dopo aver disputato il Mondiale con il. L'ipotesi più accreditata è che al fianco dell'exgiochi il giovanissimo, classe 2008. Per cautelarsi ed evitare che sfumi un obiettivo importante come l'Europa League, è altamente probabile che il Benfica provi a trovare un accordo con il Bournemouth per ritardare la cessione di Antonio Silva subito dopo il doppio spareggio europeo.