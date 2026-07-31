L'Arsenal è pronto a sferrare l'attacco decisivo per Bruno Guimarães. Il centrocampista brasiliano del Newcastle è diventato uno dei principali obiettivi di Mikel Arteta per rinforzare la mediana e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, secondo TheSun, i Gunners sarebbero pronti a presentare un'offerta superiore ai 70 milioni di sterline. La trattativa resta complessa, ma a Londra cresce la fiducia di poter arrivare alla fumata bianca nelle prossime settimane.

Arteta vuole Guimarães: offerta pronta per il Newcastle

Il tecnico spagnolo considera Guimarães il profilo ideale per aumentare qualità ed esperienza nel reparto centrale. L'Arsenal sarebbe disposto a mettere sul tavolo una cifra superiore ai 70 milioni di sterline, anche se ilcontinua a ribadire di non voler privarsi del proprio capitano con facilità.

NEWCASTLE UPON TYNE (Inghilterra), 17 maggio 2026 – Bruno Guimarães e il compagno di squadra Dan Burn si confrontano in campo durante la sfida di Premier League tra Newcastle United e West Ham United al St James' Park. (Foto: Stu Forster/Getty Images)

Nonostante la posizione del club bianconero e le loro recenti vendite di giocatori importanti come Gordon e Tonali, i contatti tra le parti proseguono e l'impressione è che la distanza economica possa ridursi nei prossimi giorni.

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Il brasiliano apre al trasferimento

A rendere più concreta l'operazione c'è anche. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, Guimarães vedrebbe di buon occhio un trasferimento all'Arsenal, dove potrebbe diventare. L'intesa economica con il calciatore non rappresenterebbe un ostacolo significativo, mentre resta da trovare quella definitiva con il Newcastle. I Gunners sperano di chiudere l'affare prima dell'inizio della nuova stagione, ma i Magpies continuano a fare muro e puntano a ottenere il massimo dalla possibile cessione del loro capitano.