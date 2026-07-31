I Gunners preparano l'assalto a Bruno Guimarães: il Newcastle valuta l'offerta, mentre il brasiliano gradirebbe il trasferimento
L'Arsenal festeggia comunque! I Gunners sfilano sul bus con la Premier League
L'Arsenal è pronto a sferrare l'attacco decisivo per Bruno Guimarães. Il centrocampista brasiliano del Newcastle è diventato uno dei principali obiettivi di Mikel Arteta per rinforzare la mediana e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, secondo TheSun, i Gunners sarebbero pronti a presentare un'offerta superiore ai 70 milioni di sterline. La trattativa resta complessa, ma a Londra cresce la fiducia di poter arrivare alla fumata bianca nelle prossime settimane.
Arteta vuole Guimarães: offerta pronta per il NewcastleIl tecnico spagnolo considera Guimarães il profilo ideale per aumentare qualità ed esperienza nel reparto centrale. L'Arsenal sarebbe disposto a mettere sul tavolo una cifra superiore ai 70 milioni di sterline, anche se il Newcastle continua a ribadire di non voler privarsi del proprio capitano con facilità.
Nonostante la posizione del club bianconero e le loro recenti vendite di giocatori importanti come Gordon e Tonali, i contatti tra le parti proseguono e l'impressione è che la distanza economica possa ridursi nei prossimi giorni.
Caricamento post Instagram...
Il brasiliano apre al trasferimentoA rendere più concreta l'operazione c'è anche la volontà del giocatore. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, Guimarães vedrebbe di buon occhio un trasferimento all'Arsenal, dove potrebbe diventare uno dei punti di riferimento del centrocampo di Arteta. L'intesa economica con il calciatore non rappresenterebbe un ostacolo significativo, mentre resta da trovare quella definitiva con il Newcastle. I Gunners sperano di chiudere l'affare prima dell'inizio della nuova stagione, ma i Magpies continuano a fare muro e puntano a ottenere il massimo dalla possibile cessione del loro capitano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA