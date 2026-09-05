Il periodo dei trasferimenti è ufficialmente concluso, eppure le trame del calciomercato continuano a intessersi. Le squadre non possono più accordarsi per la cessione o per l'acquisto temporaneo/definitivo di un giocatore, ma possono ancora pescare qualche occasione dal bacino degli svincolati. Un territorio misterioso e inesplorato, che può racchiudere gemme preziosissime ma anche calciatori ormai al termine delle loro carriere. Mentre la Lazio ha ufficializzato l'accordo per comprare Diogo Leite, in sostituzione di Romagnoli, sul banco dei parametri zero rimangono ancora dei nomi più che validi. Da Jadon Sancho a Riyad Mahrez, passando per Krepin Diatta e Raphael Guerreiro. Inoltre, anche per quanto riguarda il mercato delle punte si può torvare qualche buon affare. Oltre a Mauro Icardi, anch'esso cercato dalla Lazio in quanto a saldo zero, le squadre europee possono ritrovarsi in squadra un vecchio pallone d'oro: Karim Benzema.

Benzema e l'accordo sfumato con l'OL

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 12 MAGGIO: Karim Benzema dell'Al Hilal avanza palla al piede contrastato da Lisandro Martinez dell'Al Nassr durante la partita della Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Hilal all'Al Awwal Park, il 12 maggio 2026 a Riyad, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

L'Olympique Lione ha dovuto smuovere mari e monti per consegnare al tecnico Paulo Fonseca una squadra competitiva, dovendo cedere i pezzi migliori per questioni finanziarie. L'allenatore portoghese, nonostante l'eliminazione ai play-off di Champions League, sta disputando un buon inizio di stagione con il club, trovandosi secondo a soli 2 punti dal Monaco capolista. Sono partiti Malick Fofana e Alfonso Moreira, ma in attacco è arrivato un nome importante come Lois Openda, già decisivo nell'economia del gioco del portoghese.

🚨🚨🚨 QUOI ?!?!? L’OL A PENSÉ À KARIM BENZEMA 🇫🇷 CET ÉTÉ ET LE FRANÇAIS ÉTAIT PRÊT À JOUER SANS ÊTRE PAYÉ !!!!!!!! 😱🤯



Mais… SON CONTRAT JUSQU’EN 2030 AVEC LA LIGUE SAOUDIENNE 🇸🇦 BLOQUE…



Bien que libre de tout contrat, Benzema reste l'ambassadeur du Championnat saoudien… pic.twitter.com/glnkdtPipk — Actu Foot (@ActuFoot_) September 5, 2026

Tuttavia, l'idea della dirigenza era quella di inserire un altro pezzo da 90 per il reparto offensivo dell'Olympique Lione. Secondo quanto riportato dall'Equipe, il club di Paulo Fonseca aveva raggiunto un accordo contrattuale con Karim Benzema, uscito dal contratto con l'Al-Hilal. Karim è una vecchia conoscenza dell'OL, essendo stato il suo trampolino di lancio verso il Real Madrid. Nonostante un punto di incontro economico trovato e la forte volontà del francese di tornare nel vecchio club, la trattativa si è dovuta arenare per un problema legato ai diritti d'immagine. Benzema infatti rimane legato alla Saudi Pro League fino al 2030, impedendogli di firmare con altre squadre fuori dall'Arabia Saudita.