Il Cagliari mette a segno un colpo prestigioso per il proprio centrocampo: dal Leicester arriva Harry Winks, ex Tottenham e Sampdoria

Samuele Dello Monaco
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La dirigenza del Cagliari ha ufficializzato un prestigioso innesto. Si tratta dell'acquisto a titolo definitivo di Harry Winks, talentuoso centrocampista inglese, classe 1996. Winks arriva in Sardegna dopo l'avventura con il Leicester.

L'arrivo di Winks al Cagliari

Il regista britannico ha deciso di sposare il progetto tecnico della squadra sarda, un nuovo capitolo della carriera ufficializzato dalla firma sul contratto. Winks sarà legato ai rossoblù fino al 2028. L'approdo in terra sarda non rappresenta una prima volta per il centrocampista, già noto nel calcio italiano. L'inglese aveva indossato la maglia della Sampdoria, scendendo in campo durante la stagione sportiva 2022/2023.
Leicester City v Wrexham AFC - Sky Bet Championship
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La carriera del centrocampista

Il background tecnico e professionale del nuovo acquisto rossoblù è di alto livello. Winks è cresciuto calcisticamente nel fiorente settore giovanile del Tottenham. Proprio con il club londinese, il centrocampista è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, arrivando a collezionare più di 200 presenze con la maglia degli Spurs. L'apice della sua avventura nel club inglese è stato senza dubbio il raggiungimento della finale di Champions League, persa contro il Liverpool a Madrid nel 2019. Harry Winks vanta un bilancio complessivo di 10 presenze con la Nazionale maggiore dell'Inghilterra: ad arricchire il curriculum c'è un gol, segnato nelle qualificazioni ad EURO2024 contro il Kosovo.

Winks Cagliari
LEICESTER, INGHILTERRA - 21 APRILE: Harry Winks del Leicester City durante la partita di Sky Bet Championship tra Leicester City e Hull City al King Power Stadium, il 21 aprile 2026 a Leicester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

L'arrivo in ritiro a Cagliari

Per ripartire dalla Serie A, il centrocampista ha accettato di ridurre sensibilmente l'ingaggio, rinunciando allo stipendio da 3 milioni di sterline che percepiva dal suo contratto con il Leicester. L'operazione si è materializzata in tempi rapidissimi: nella mattinata di lunedì 13 luglio, l'atleta si è sottoposto alle consuete visite mediche. Subito dopo aver ricevuto un responso positivo dagli accertamenti medici, Winks si è diretto immediatamente verso il quartier generale del Cagliari, ad Asseminello, per cominciare il ritiro con i nuovi compagni di squadra.

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