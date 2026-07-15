La dirigenza del Cagliari ha ufficializzato un prestigioso innesto. Si tratta dell'acquisto a titolo definitivo di Harry Winks, talentuoso centrocampista inglese, classe 1996. Winks arriva in Sardegna dopo l'avventura con il Leicester.

L'arrivo di Winks al Cagliari

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La carriera del centrocampista

Il regista britannico ha deciso di sposare il progetto tecnico della squadra sarda, un nuovo capitolo della carriera ufficializzato dalla firma sul contratto.sarà legato ai rossoblù fino al. L'approdo in terra sarda non rappresenta una prima volta per il centrocampista, già noto nel calcio italiano. L'inglese aveva indossato la maglia della, scendendo in campo durante la stagione sportiva 2022/2023.Il background tecnico e professionale del nuovo acquisto rossoblù è di alto livello.è cresciuto calcisticamente nel fiorente settore giovanile del Tottenham. Proprio con il club londinese, il centrocampista è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, arrivando a collezionare più dicon la maglia degli Spurs. L'apice della sua avventura nel club inglese è stato senza dubbio il raggiungimento della, persa contro il Liverpool a Madrid nel 2019.vanta un bilancio complessivo di 10 presenze con la Nazionale maggiore dell'Inghilterra : ad arricchire il curriculum c'è un gol, segnato nelle qualificazioni adcontro il Kosovo.

LEICESTER, INGHILTERRA - 21 APRILE: Harry Winks del Leicester City durante la partita di Sky Bet Championship tra Leicester City e Hull City al King Power Stadium, il 21 aprile 2026 a Leicester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

L'arrivo in ritiro a Cagliari

Per ripartire dalla, il centrocampista ha accettato di ridurre sensibilmente l'ingaggio, rinunciando allo stipendio dache percepiva dal suo contratto con il. L'operazione si è materializzata in tempi rapidissimi: nella mattinata di lunedì 13 luglio, l'atleta si è sottoposto alle consuete visite mediche. Subito dopo aver ricevuto un responso positivo dagli accertamenti medici,si è diretto immediatamente verso il quartier generale del Cagliari, ad Asseminello, per cominciare ilcon i nuovi compagni di squadra.