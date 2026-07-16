Il Como di Cesc Fabregas accelera per il centrale del Chelsea, Trevor Chalobah: l'operazione si può chiudere sui 35 milioni di euro. L'Inter è indietro
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Il mercato dei difensori entra nel vivo e il nome di Trevor Chalobah torna in ottica Serie A, stavolta per il Como. Il club lariano, protagonista di una crescita ambiziosa e pronto a costruire una rosa competitiva per la sua prima Champions League, ha deciso di puntare con forza sul centrale del Chelsea, sbaragliando la concorrenza dell'Inter.
Il Como accelera per Chalobah: si può chiudereIl club lombardo ha presentato diverse proposte ai Blues per provare a sbloccare la trattativa, rimasta congelata nelle ultime settimane. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il Chelsea valuta Chalobah intorno ai 30 milioni di sterline più bonus, cifra equivalente a circa 35/40 milioni di euro. In Italia, nelle settimane successive, si è invece parlato di di un'offerta del Como da circa 28 milioni più bonus, per un totale di 30, con la società inglese che avrebbe però mantenuto una richiesta superiore. I lariani, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbero alzato il tiro arrivando a circa 35 milioni complessivi, avvicinandosi sensibilmente alle richieste dei londinesi, con i quali sarebbe infatti previsto un incontro tra i due club per trovare gli ultimi accordi. Il Como continua a lavorare per consegnare quanto prima il difensore a Fabregas.
L'Inter molla la presaPrima dell'accelerata del Como, secondo i vari media italiani, Chalobah era stato individuato anche dall'Inter come uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto arretrato. Il direttore sportivo Piero Ausilio, aveva infatti monitorato il profilo dell'inglese, considerato ideale per il sistema nerazzurro grazie alla capacità di giocare sia in una linea a tre che in una linea a quattro, incassando anche la disponibilità del giocatore. La questione economica, tuttavia, rappresentava il nodo principale e il fattore che ha gradualmente raffreddato il dialogo con il Chelsea per il difensore inglese.
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