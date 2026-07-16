Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

Il mercato dei difensori entra nel vivo e il nome di Trevor Chalobah torna in ottica Serie A, stavolta per il Como. Il club lariano, protagonista di una crescita ambiziosa e pronto a costruire una rosa competitiva per la sua prima Champions League, ha deciso di puntare con forza sul centrale del Chelsea, sbaragliando la concorrenza dell'Inter.

Il Como accelera per Chalobah: si può chiudere

Il club lombardo ha presentato diverse proposte ai Blues per provare a sbloccare la trattativa, rimasta congelata nelle ultime settimane. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, ilvalutaintorno ai 30 milioni di sterline più bonus, cifra equivalente a circa. In Italia, nelle settimane successive, si è invece parlato di di un'offerta del Como da circa 28 milioni più bonus, per un totale di 30, con la società inglese che avrebbe però mantenuto una richiesta superiore. I lariani, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbero alzato il tiro arrivando a circa, avvicinandosi sensibilmente alle richieste dei londinesi, con i quali sarebbe infatti previsto un incontro tra i due club per trovare gli ultimi. Il Como continua a lavorare per consegnare quanto prima il difensore a

BRIGHTON, INGHILTERRA - 21 APRILE: Trevoh Chalobah del Chelsea durante il riscaldamento durante la partita di Premier League tra Brighton e Hove Albion e Chelsea all'Amex Stadium il 21 aprile 2026 a Brighton, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

L'Inter molla la presa

Prima dell'accelerata del Como, secondo i vari media italiani,era stato individuato anche dall'come uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto arretrato. Il direttore sportivo, aveva infatti monitorato il profilo dell'inglese, considerato ideale per il sistema nerazzurro grazie alla capacità di giocare sia in una linea a tre che in una linea a quattro, incassando anche la disponibilità del giocatore. La questione economica, tuttavia, rappresentava ilprincipale e il fattore che ha gradualmenteil dialogo con ilper il difensore inglese.