Federico Chiesa, attaccante classe 1997, è arrivato al Liverpool nel 2024 dopo 4 anni passati alla Juventus come giocatore centrale nel progetto, fino al suo infortunio arrivato nel gennaio del 2022 nella partita contro la Roma allo Stadio Olimpico, dove l'attaccante si lesionò il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro condizionando la scelta dei bianconeri di spedirlo in Inghilterra alla corte di Slot. Con i Reds ha collezionato 50 presenze tra tutte le competizioni contribuendo con 5 gol e 3 assist ma partendo quasi sempre dalla panchina (solo 318 minuti giocati in Premier League) diventando decisivo in certe occasioni, come ad esempio nella vittoria per 4-2 contro il Bournemouth alla prima di campionato, dove segnò un emozionante gol allo scadere che consegnò al Liverpool i primi 3 punti della stagione.

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Le dichiarazioni di Chiesa sul suo futuro

Intervistato da, Chiesa ha parlato del suo futuro da calciatore, che da quando ha subito quel brutto infortunio lo ha visto giocare sempre di meno: "Quest'anno ho giocato veramente poco,. Voglio giocare, se non trovo continuità in Premier la devo cercare altrove. Andrò in ritiro negli Stati Uniti, poi parlerò col club e col nuovo tecnico Iraola e vedremo".

LONDRA, INGHILTERRA - 06 LUGLIO: Federico Chiesa dell'Italia festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di semifinale del Campionato UEFA Euro 2020 tra Italia e Spagna al Wembley Stadium il 06 luglio 2021 a Londra, Inghilterra. (Foto di Carl Recine - Pool/Getty Images)

Ha poi parlato della possibilità di approdare al Como di Cesc Fabregas, che giocherà la Champions League nella prossima stagione: "Il Como è una possibilità? Sono aperto a tutto, l’importante è giocare. Non ho la presunzione di dire: devo essere titolare. Sono pronto a giocarmi il posto, ovunque. Fabregas è un allenatore top, nessuno si sarebbe mai immaginato un Como così bello anche da vedere. Però mi è dispiaciuto che in Champions non sia andata la Juve".

Infine ha parlato della sua volontà di tornare alla Juventus e delle motivazioni che l'hanno portato ad andare via da Torino: "Mi piacerebbe tornare in bianconero. Io non me ne sarei mai andato. Si è anche detto che pretendessi molti soldi, ma la verità è che non mi è mai stato offerto il rinnovo. Non ne abbiamo mai parlato. Giuntoli e Thiago Motta mi hanno detto di andare via perchè non gli servivo. Mi è andata bene, sono ripartito da una delle migliori squadre al mondo, però la Juventus è sempre nel mio cuore e vorrei tornarci. Non ho mai parlato di soldi con la Juve e mai lo farò.