Il Galatasaray guarda in Italia per rinforzare il proprio reparto offensivo e ha messo nel mirino Assane Diao. Il club turco avrebbe effettuato un sondaggio per il giovane attaccante del Como, valutando la possibilità di avviare una trattativa per il calciatore.

Le ultime di mercato da casa Como: occhio a Diao

A riportare l’indiscrezione è il giornalista ed esperto di mercato, secondo cui il Galatasaray avrebbe preso informazioni sul profilo del classe 2005, protagonista di una stagione importante con la maglia del Como. Diao rappresenta uno dei giovani talenti più interessanti del panorama calcistico europeo. L’attaccante spagnolo, dotato di grande fisicità e capacità di attaccare gli spazi, ha attirato l’attenzione grazie alle sue qualità tecniche e alla sua capacità di incidere nella fase offensiva.

Il Como, che ha puntato su di lui per il proprio progetto sportivo, considera il giocatore un elemento di grande prospettiva. Dopo il suo arrivo, Diao ha mostrato personalità e adattamento, confermando di poter competere anche in un campionato di alto livello.

Il Galatasaray ha sondato il profilo di Assane Diao, del Como.



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L’interesse del Galatasaray si inserisce nella strategia del club turco, sempre molto attivo sul mercato alla ricerca di profili giovani ma già pronti per palcoscenici importanti. La società di Istanbul avrebbe dunque iniziato a muovere i primi passi raccogliendo informazioni sul giocatore, senza che al momento sia stata presentata un’offerta ufficiale.

Per il Como, invece, la situazione potrebbe rappresentare una conferma del valore del proprio investimento. Il club lombardo ha costruito negli ultimi anni un progetto ambizioso, puntando su giovani di talento e valorizzando giocatori con margini di crescita significativi. Diao, cresciuto nel settore giovanile del Betis, è riuscito a mettersi in evidenza rapidamente grazie alle sue caratteristiche al Como: velocità, forza fisica e una notevole capacità di attaccare la profondità. Qualità che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei.

Al momento il Galatasaray resta alla fase esplorativa, ma il nome di Assane Diao potrebbe diventare uno dei più discussi nelle prossime settimane di mercato. Il Como, dal canto suo, attende eventuali sviluppi consapevole di avere tra le mani un giovane talento seguito con interesse anche fuori dai confini italiani.