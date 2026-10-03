Nonostante la stagione di calcio sia iniziata da poco, in casa Barcellona non si vuole assolutamente perdere tempo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club blaugrana starebbe già pensando alle prossime mosse di mercato e uno degli obiettivi della squadra di Hansi Flick sarebbe un giocatore militante nella nostra Serie A. Stiamo parlando di Dodò, difensore della Fiorentina. Il brasiliano, come ricordiamo, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno.

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Fiorentina, c'è anche il Barcellona su Dodò: la situazione

Il calciomercato è finito solo un mese ma ilsembra già essere in anticipo con i tempi. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club catalano avrebbe intenzione di rinforzare il reparto difensivo e il nome nuovo sulla lista di Joan Laporta sarebbe quello di Dodò . Il difensore ha fatto sapere che non rinnoverà il contratto con la, motivo per cui al club viola restano due possibilità: o venderlo a gennaio per monetizzare o perderlo a giugno a parametro zero.

Titolare nelle prime due partite di campionato, il suo successivo inserimento in panchina è in gran parte attribuito, appunto, alla sua situazione contrattuale, dato che non ci sono stati sviluppi riguardo al suo rinnovo e il club toscano avrebbe agito di conseguenza. Dal punto di vista del Barcellona, ​​la verità è che se c'è un reparto in cui la rosa è carente, è la difesa, soprattutto la fascia destra, attualmente occupata da Eric Garcia e fino a poco tempo fa da Jules Koundé, entrambi difensori centrali riadattati per necessità.

Raffaele Palladino parla con Dodo durante la sfida tra Juventus e Fiorentina (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Al momento non è arrivata alcuna offerta da parte dei blaugrana che, inoltre, non sanno ancora se aspettare il prossimo giugno o tentare l'affondo subito a gennaio. Ma la squadra di Flick non è l'unica sulle tracce di Dodò dato che sul brasiliano è forte l'interesse anche di Juventus e Inter. I candidati non mancano ma la scelta finale sarà della Fiorentina.