Un Solomon bis in casa Fiorentina sembra veramente molto difficile. Se non ormai sfumato. L'esterno israeliano ha avuto un grande impatto con la Serie A nella scorsa stagione con 2 reti in 11 reti. Una delle poche note positive di una stagione molto complicata per i Viola. Nonostante questo non è arrivato il riscatto da parte di Paratici. Nelle ultime ore alcuni rumors hanno parlato di un nuovo tentativo da parte del club toscano per riportare a Firenze il classe '99 ma ormai sembra sia troppo tardi. Ecco la situazione.

Fiorentina, si allontana il ritorno di Solomon. Romano: "Vicinissimo al West Ham"

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Manornon vestirà nuovamente la maglia della Fiorentina . Come ha riportato l'esperto di calciomercato, Fabrizio, l'esterno israeliano è ormai ad un passo dal. Gli Hammers, infatti, sarebbero ormai ai dettagli nella trattativa con ile con l'entourage del giocatore. A confermarlo è lo stesso club inglese che ha ultimamente ribadito che i colloqui procedevano spediti e che la trattativa dovrebbe chiudersi nelle prossime ore.Arrivato a Firenze lo scorso gennaio, Salomon ha segnatocon la Fiorentina risultando uno dei giocatori decisivi nella lotta per la salvezza e soprattutto in una delle stagioni più difficili della storia del club toscano. Un grande rendimento che, però, non è bastato a convinceread esercitare il riscatto di 10 milioni di euro, costringendo dunque il classe '99 a fare ritorno al Tottenham.

Manor Solomon dell'ACF Fiorentina esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e ACF Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona, il 31 gennaio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Secondo Romano, il 26 enne è ad un passo dal vestire la maglia del West Ham. Ancora non è chiaro se con la formula del prestito o a titolo definitivo. L'unica certezza, al momento, è che la prossima stagione Solomon non lo si vedrà vestire la maglia della Fiorentina. A meno di clamorosi colpi di scena. Come ricordiamo, Solomon è legato al Tottenham fino al 2028.