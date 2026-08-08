Dopo il mancato riscatto, i Viola erano tornati a sondare il terreno per l'esterno israeliano ma gli Hammers sono davvero vicini a chiudere la trattativa
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Un Solomon bis in casa Fiorentina sembra veramente molto difficile. Se non ormai sfumato. L'esterno israeliano ha avuto un grande impatto con la Serie A nella scorsa stagione con 2 reti in 11 reti. Una delle poche note positive di una stagione molto complicata per i Viola. Nonostante questo non è arrivato il riscatto da parte di Paratici. Nelle ultime ore alcuni rumors hanno parlato di un nuovo tentativo da parte del club toscano per riportare a Firenze il classe '99 ma ormai sembra sia troppo tardi. Ecco la situazione.
Fiorentina, si allontana il ritorno di Solomon. Romano: "Vicinissimo al West Ham"Manor Solomon non vestirà nuovamente la maglia della Fiorentina. Come ha riportato l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, l'esterno israeliano è ormai ad un passo dal West Ham. Gli Hammers, infatti, sarebbero ormai ai dettagli nella trattativa con il Tottenham e con l'entourage del giocatore. A confermarlo è lo stesso club inglese che ha ultimamente ribadito che i colloqui procedevano spediti e che la trattativa dovrebbe chiudersi nelle prossime ore.
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Secondo Romano, il 26 enne è ad un passo dal vestire la maglia del West Ham. Ancora non è chiaro se con la formula del prestito o a titolo definitivo. L'unica certezza, al momento, è che la prossima stagione Solomon non lo si vedrà vestire la maglia della Fiorentina. A meno di clamorosi colpi di scena. Come ricordiamo, Solomon è legato al Tottenham fino al 2028.
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