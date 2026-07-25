Il Real Madrid sgancia la vera bomba dell'estate e fa tremare le fondamenta del Manchester City. L'esperto di mercato Matteo Moretto svela un clamoroso retroscena. Il centrocampista spagnolo ha già raggiunto un accordo totale con la dirigenza dei Blancos sulle condizioni del nuovo contratto. Adesso Rodri attende pazientemente che Florentino Perez e i vertici inglesi trovino l'intesa decisiva sul costo del cartellino. Il trentenne ha iniziato l'ultimo anno del suo attuale legame col City, in scadenza nel 2027, e finora ha mostrato pochissima voglia di firmare un prolungamento. Il neo tecnico Enzo Maresca prova a gettare acqua sul fuoco in conferenza stampa dichiarando di aspettarlo a braccia aperte dopo le meritate vacanze, ma il fuoriclasse iberico sembra pronto a seguire le illustri partenze di Pep Guardiola, John Stones e Bernardo Silva, quest'ultimo già accasatosi proprio al Madrid.

Le parole inequivocabili e l'incognita medica

La prestigiosa testata britannicaconferma le enormi indiscrezioni e riporta leinequivocabili pronunciate dal centrocampista lo scorso marzo: "Vorrei giocare di nuovo in Spagna, nella Liga, a Madrid? Vorrei tornare, sì, ovviamente". Il giocatore ha inoltre chiarito che il suo passato tra le filanon rappresenta un ostacolo insormontabile, perché "non si può rifiutare uno dei migliori club del mondo". L'unico vero scoglio in questa imponenteriguarda le condizioni fisiche della stella spagnola. Il ragazzo si sottoporrà lunedì a un delicato intervento chirurgico per risolvere un fastidioso problema alla, con tempi di recupero ancora totalmente incerti. Ilcorre un rischio ampiamente calcolato, considerando l'età del giocatore e il gravissimoal legamentosubito nel 2024, seguito purtroppo da una lunga serie di

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Lo spagnolo Rodri festeggia sul palco durante la parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, in Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Il clamoroso retroscena di Perez e l'ok di Mourinho

Il travolgente assalto madridista nasconde dei movimenti sorprendenti dietro le quinte. Il presidente Florentinoe il direttore generale Jose Angelsi erano categoricamente rifiutati di firmarlo nei mesi scorsi, ma hanno cambiato idea in maniera repentina. Il Pallone d'Oro vinto al, dominato daassoluto e trascinatore della, ha spazzato via ogni singolo dubbio sulle sue realiatletiche. Pur non rappresentando una richiesta esplicita dell'attuale allenatore Josérinforzerebbe pesantemente un reparto che il tecnico portoghese voleva assolutamente puntellare per dare equilibrio alla squadra. Ilha un disperato bisogno dicarismatici. La straordinariadel lavoro e l'innatadel fuoriclasse curerebbero immediatamente un'atmosfera diche ha destato serie preoccupazioni ai vertici della società durante le ultime due stagioni.