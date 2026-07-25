Il Real Madrid sgancia la bomba: accordo raggiunto con Rodri. Il club di Florentino Perez ora tratta col Manchester City per chiudere il clamoroso colpo
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Il Real Madrid sgancia la vera bomba dell'estate e fa tremare le fondamenta del Manchester City. L'esperto di mercato Matteo Moretto svela un clamoroso retroscena. Il centrocampista spagnolo ha già raggiunto un accordo totale con la dirigenza dei Blancos sulle condizioni del nuovo contratto. Adesso Rodri attende pazientemente che Florentino Perez e i vertici inglesi trovino l'intesa decisiva sul costo del cartellino. Il trentenne ha iniziato l'ultimo anno del suo attuale legame col City, in scadenza nel 2027, e finora ha mostrato pochissima voglia di firmare un prolungamento. Il neo tecnico Enzo Maresca prova a gettare acqua sul fuoco in conferenza stampa dichiarando di aspettarlo a braccia aperte dopo le meritate vacanze, ma il fuoriclasse iberico sembra pronto a seguire le illustri partenze di Pep Guardiola, John Stones e Bernardo Silva, quest'ultimo già accasatosi proprio al Madrid.
Le parole inequivocabili e l'incognita medicaLa prestigiosa testata britannica The Athletic conferma le enormi indiscrezioni e riporta le parole inequivocabili pronunciate dal centrocampista lo scorso marzo: "Vorrei giocare di nuovo in Spagna, nella Liga, a Madrid? Vorrei tornare, sì, ovviamente". Il giocatore ha inoltre chiarito che il suo passato tra le fila dell'Atletico non rappresenta un ostacolo insormontabile, perché "non si può rifiutare uno dei migliori club del mondo". L'unico vero scoglio in questa imponente operazione riguarda le condizioni fisiche della stella spagnola. Il ragazzo si sottoporrà lunedì a un delicato intervento chirurgico per risolvere un fastidioso problema alla schiena, con tempi di recupero ancora totalmente incerti. Il Real Madrid corre un rischio ampiamente calcolato, considerando l'età del giocatore e il gravissimo infortunio al legamento crociato subito nel 2024, seguito purtroppo da una lunga serie di problemi muscolari.
Il clamoroso retroscena di Perez e l'ok di MourinhoIl travolgente assalto madridista nasconde dei movimenti sorprendenti dietro le quinte. Il presidente Florentino Perez e il direttore generale Jose Angel Sanchez si erano categoricamente rifiutati di firmarlo nei mesi scorsi, ma hanno cambiato idea in maniera repentina. Il Pallone d'Oro vinto al Mondiale, dominato da capitano assoluto e trascinatore della Spagna, ha spazzato via ogni singolo dubbio sulle sue reali condizioni atletiche. Pur non rappresentando una richiesta esplicita dell'attuale allenatore José Mourinho, Rodri rinforzerebbe pesantemente un reparto che il tecnico portoghese voleva assolutamente puntellare per dare equilibrio alla squadra. Il Madrid ha un disperato bisogno di campioni carismatici. La straordinaria etica del lavoro e l'innata leadership del fuoriclasse curerebbero immediatamente un'atmosfera di spogliatoio che ha destato serie preoccupazioni ai vertici della società durante le ultime due stagioni.
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