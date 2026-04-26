Il Manchester United si sta già muovendo sul mercato in vista della prossima stagione. Con la partenza di Casemiro, infatti, i Red Devils hanno bisogno di rinforzare il loro centrocampo. Il direttore sportivo, Jason Wilcox, avrebbe individuato il profilo adatto in Ederson dell'Atalanta, come riferisce il quotidiano inglese The Guardian.

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Il Manchester United cerca un centrocampista

Nonostante non sia ancora chiaro chi sarà il tecnico del Manchester nella prossima stagione, se Carrick rimarrà, oppure se verrà scelto un nuovo allenatore, la prossima stagione, però, è già in fase di programmazione e il ds dello United sta lavorando per rinforzare il centrocampo. Questo reparto, infatti, potrebbe trovarsi privato di ben due uomini e serve inserire nuovi uomini. La partenza di Casemiro, infatti, è certa e, sempre secondo gli inglesi, l'uruguaianopotrebbe essere venduto per fare cassa essendo costato ben 51 milioni ed avendo giocato molto poco.

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L'interesse per Ederson

Appare chiaro, quindi, che l'obiettivo del club sia quello di comprare due nuovi centrocampisti. Uno dei profili che più piacciono e su cui il direttore sportivo, Wilcox, starebbe lavorando è quello di Ederson , del quale è un grande estimatore. Il brasiliano milita dal 2022 nel nostro campionato vestendo la maglia dell'Atalanta. La società bergamasca lo ha acquistato dalla Salernitana per circa 21 milioni di euro. In questi anni, l'ex giocatore di Corinthians e Cruzeiro, è cresciuto molto ed il suo valore è aumentato. Il 26enne, infatti, è valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza nel 2027: servirà una offerta importante per convincere la dirigenza bergamasca.

Il The Guardian riporta che ci sarebbero, inoltre, altri giocatori che sarebbero finiti nel taccuino del direttore sportivo dei rossi di Manchester. Il primo è Tchouaméni del Real Madrid, il cui costo si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di sterline. Poi ci sono Carlos Baleba del Brighton, Adam Wharton del Crystal Palace, il cui costo si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di sterline, ed Elliot Anderson, per il quale il Nottingham Forest potrebbe prendere in considerazione solo offerte a partire da 100 milioni di sterline.

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