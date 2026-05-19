Il finale di stagione si avvicina per il Milan, con i rossoneri che vogliono conquistare una vittoria nell'ultima gara tra le mura amiche domenica contro il Cagliari e blindare così il piazzamento Champions. Tra obiettivi da conquistare e il futuro da fissare, il club sta già silentemente programmando la prossima stagione tra scelte societarie e operazioni di mercato, pronti a cogliere ogni opportunità. Tra queste, un occhio attento va a Dani Carvajal, fuoriclasse del Real Madrid che ha comunicato da pochi giorni il suo addio ufficiale ai blancos. Si aprirebbe coì la possibilità di acquistare il forte calciatore a parametro zero, con i rossoneri e molti club di A e d'Europa interessati al calciatore. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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