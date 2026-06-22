Il Galles non è riuscito a ripetere l'impresa compiuta nel 2022, quando riuscì a qualificarsi alla fase ai gironi dei Mondiali in Qatar. Quest'anno non ci è andato molto lontano considerando la sconfitta ai rigori contro la Bosnia nelle semifinali dei playoff in marzo. A far parte di quella leggendaria rosa che 6 anni prima era anche riuscita ad agguantare la semifinale negli Europei, c'erano giocatori di livello assoluto come Gareth Bale e Aaron Ramsey. Se l'ex Real Madrid ha deciso di lasciarsi alle spalle il mondo del calcio, l'ex Juventus ci è rimasto dentro con entrambi i piedi. Ramsey infatti ha ambizioni da allenatore, come dimostrato un anno fa col Cardiff City. Il gallese, dopo essersi ritirato con il club delle sue origini, ha deciso di provare la carriera come tecnico, subentrando alla fine di aprile '25 e guidando la squadra per 3 partite.

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Ramsey vicino all'Oxford United

CARDIFF, GALLES - 21 APRILE: Chris Gunter, vice allenatore ad interim, parla con Joe Ralls, giocatore/allenatore ad interim del Cardiff City, e Aaron Ramsey, allenatore ad interim del Cardiff City, durante la partita di Sky Bet Championship tra Cardiff City FC e Oxford United FC al Cardiff City Stadium il 21 aprile 2025 a Cardiff, Galles. (Foto di Ryan Hiscott/Getty Images)

Aaron Ramsey ha avuto un'ottima carriera da giocatore. Divenuto giocatore di culto nell'Arsenal, grazie ai suoi grandi tempi di inserimento e la qualità in rifinitura, le cose non sono andate troppo bene in Italia con la Juventus. Gli infortuni hanno limitato in maniera pesante la carriera del gallese che dopo il bianconero ha trovato spazio coi Rangers, Nizza, Cardiff City e Pumas in Messico.

Aaron Ramsey in talks with Oxford United about becoming their new manager.🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



🤝 @alex_crook pic.twitter.com/nPlV9JFTuk — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 22, 2026

L'Oxford United ha appena licenziato Matt Bloomfield, durato solo 5 mesi. Il club inglese è così retrocesso in League One, considerando il 22esimo posto raggiunto in Championship. Per risollevare la squadra e riportarla immediatamente nella seconda divisione, la dirigenza ha deciso di puntare forte sul nome di Ramsey, nonostante anche lui non sia riuscito ad evitare una retrocessione nel 2024-25. Tre match: 2 pareggi e 1 sconfitta per l'ex trequartista di Gunners e bianconeri. In aprile, Aaron Ramsey si è ritirato ufficialmente e ora è pronto a guidare la sua prima squadra in maniera ufficiale.

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