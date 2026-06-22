Quando si parla del Giappone al Mondiale 2026 c'è un giocatore che più di altri sta entusiasmando. Il regista del Crystal Palace, Daichi Kamada, oltre che avere messo a segno due gol in due partite, è il vero leader tecnico della squadra allenata da Hajime Moriyasu.

Kamada e la svolta con Glasner

Daichi Kamada, Crystal Palace in azione nella semifinale di Conference League contro lo FC Shakhtar Donetsk - Ph Getty Images

A 29 anni, il centrocampista del Crystal Palace è arrivato nel pieno della maturità calcistica. Dopo le esperienze in Germania, Italia e Premier League, Kamada ha acquisito una visione di gioco e una completezza tattica che lo rendono un giocatore completo. La vera svolta nella carriera di Kamada è arrivata con il passaggio da trequartista a centrocampista più arretrato.

Lo stesso giocatore ha spiegato come il lavoro svolto con l'allenatore Oliver Glasner gli abbia permesso di diventare un regista moderno, capace di guidare sia la fase offensiva sia quella difensiva. Questa evoluzione è fondamentale per il Giappone. In una squadra ricca di esterni rapidi e attaccanti dinamici, Kamada rappresenta l'uomo che dà equilibrio, detta i tempi e trova la giocata giusta nei momenti decisivi.

Londra Sud e Tokyo

Daichi Kamada, Crystal Palace in azione contro il Fulham - Ph Getty Images

Al Mondiale 2026 Kamada sta già dimostrando la propria importanza in mezzo al campo, ma il mediano delle Eagles è decisivo anche in ottica gol. Dopo la rete del pareggio per 2-2 contro l'Olanda che ha permesso ai Samurai Blue di conquistare un punto prezioso, pochi giorni dopo è stato protagonista anche nella netta vittoria per 4-0 contro la Tunisia, segnando la rete che ha aperto il match e servendo un assist. Le sue prestazioni assumono ancora più valore considerando l'assenza o le condizioni non ottimali di alcuni elementi chiave della rosa.

La carriera di Kamada racconta di un giocatore abituato ai grandi palcoscenici. Ha conquistato l'Europa League con l'Eintracht Frankfurt da assoluto protagonista e ha contribuito ai recenti successi del Crystal Palace in Inghilterra. Queste esperienze internazionali gli hanno dato una personalità che pochi giocatori asiatici possiedono. Nei tornei brevi come il Mondiale, la differenza spesso la fanno i calciatori capaci di leggere le situazioni e mantenere la calma sotto pressione. Kamada appartiene esattamente a questa categoria. Sia a Sud di Londra che a Tokyo tutti fanno il tifo per Daichi,