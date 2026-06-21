Dopo il rinnovo di Christian Chivu, l'Inter può iniziare a programmare la stagione per rinforzare ancora di più la rosa. I nerazzurri sono particolarmente concentrati su due fronti al momento: Marco Palestra e Curtis Jones. Ausilio e Marotta hanno individuato nei ruoli di terzino destro e di mezz'ala, i due reparti in cui intervenire con forza. Per quanto riguarda la fascia destra, l'Inter ha dovuto fare i conti con l'addio di Denzel Dumfries, la cui clausola è stata prontamente pagata dal real Madrid. Perciò, l'intenzione della dirigenza è stata di puntare immediatamente sul miglior talento italiano attualmente a disposizione sul mercato. La trattativa non è ancora chiusa, ma la squadra di Milano si sta avvicinando a piccoli passi alle esose (una cifra intorno ai 50 milioni) richieste dell'Atalanta. Inoltre, il duo milanese sta accendendo anche la pista relativa al centrocampista inglese.

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Curtis Jones ancora lontano dall'Inter

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Curtis Jones del Liverpool segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

La mezz'ala del Liverpool è un vero e proprio pallino della squadra nerazzurra. L'interesse dell'Inter per il ragazzo non è segreto, considerando le prime offerte tentate in gennaio. Tuttavia, questi 6 mesi non hanno fatto desistere il club dal riprovare l'acquisto. Classe 2001, Curtis Jones ha giocato per il Liverpool fin da piccolo, partendo dalle giovanili del club, arrivando in prima squadra nel 2019. Con i Reds, il 25enne ha collezionato più di 200 presenze col club segnando 22 reti. Con Arne Slot il ragazzo ha trovato parecchio spazio, mettendo a referto 46 presenze nella stagione 2024-25 e 49 nell'annata appena conclusa.

🚨⚫️🔵 Inter verbal proposal for Curtis Jones: €25m package, instantly rejected by Liverpool.#LFC value Jones at higher price and deal not progressing at current conditions. pic.twitter.com/JrJt3GszN9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

Tuttavia, nonostante il forte interesse della squadra italiana, rimane lo scoglio del prezzo. Secondo il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, nelle ultime ore l'Inter avrebbe inviato una proposta da 25 milioni al Liverpool. La cifra per i Reds non è ancora sufficiente e ciò ha messo la trattativa in stand-by. Ora, si attenderanno le mosse della dirigenza interista per capire se ci sarà un rilancio o eventualmente verrà cambiato obiettivo.

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