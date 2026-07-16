L'Aston Villa di Unai Emery ha il suo nuovo centrocampista: dopo Manzambi, arriva Joao Gomes dal Wolverhampton per circa 45 milioni
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L'Aston Villa piazza un altro colpo del proprio mercato e si assicura il talento di Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton, che lascia i Wolves ma non la Premier League, per una cifra significativa. Ecco tutti i dettagli.
Joao Gomes all'Aston Villa: le cifreL'Aston Villa ha definito l'acquisto di Joao Gomes dal Wolverhampton, completando un'operazione dal valore complessivo di circa 45 milioni di euro. Secondo quanto raccontato dal giornalista inglese John Townley, al seguito delle vicende del club di Birmingham, i 'Villans' avrebbero raggiunto un accordo verbale sulla base di circa 35 milioni di sterline, pari a circa 40 milioni di euro con l'aggiunta di 5 milioni di bonus. Il classico 'Here we go' di Fabrizio Romano è poi arrivato in seguito, confermando la chiusura dell'affare.
Per Unai Emery si tratta di un rinforzo di assoluto livello per il centrocampo, con il brasiliano pronto a mettere a disposizione il suo dinamismo, l'intensità e la capacità di riconquista della palla. Al giocatore, inoltre, si aggiungerà presto anche John Manzambi per rimpolpare ulteriormente il centrocampo, chiuso dal Friburgo per un'ulteriore cifra significativa vicina ai 60 milioni di euro.
L'operazione Joao Gomes rappresenta anche un cambio di scenario rispetto alla scorse settimane. Il brasiliano, secondo diversi media europei, era stato infatti molto vicino a vestire la maglia dell'Atletico Madrid, che aveva impostato una trattativa su cifre analoghe, poi interrotta favorendo l'inserimento deciso dell'Aston Villa.
Una stagione non al top, in mezzo alle difficoltà dei WolvesLa stagione complicata del Wolverhampton, culminata con la retrocessione in seconda divisione, ha potuto esaltare ben pochi giocatori della rosa, nonostante la qualità alta, ma Joao Gomes è riuscito ugualmente a rubare l'occhio. Il brasiliano ha certamente risentito l'annata piena di difficoltà dei Wolves, ma chiudendola con un discreto bottino di 1 gol e 3 assist, una media da considerare con il tipo di ruolo del giocatore, spesso impiegato come mediano davanti alla difesa o, all'occorrenza, anche come difensore.
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