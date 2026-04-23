La Juventus sembra aver scelto il portiere per la prossima stagione ed ha già ricevuto il sì del portiere Alisson Becker, brasiliano classe 1992 e portiere del Liverpool, per approdare a Torino quest'estate per sostituire un deludente Michele Di Gregorio, che quest'anno non ha assolutamente rispettato le aspettative spingendo la dirigenza bianconera a trovare un sostituto di maggiore esperienza, che trasmetta maggiore calma e consapevolezza all'intera squadra.

Ora manca solo trovare un accordo sulle cifre da pagare ai Reds, e la dirigenza bianconera spera in uno sconto sia per la volontà della società inglese di liberare il giocatore, sia per quella del giocatore stesso che dopo 8 stagioni e 316 presenze ha intenzione di aprire un nuovo capitolo per la sua carriera.

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LONDRA, INGHILTERRA - 18 OTTOBRE: Alisson Becker dell'AS Roma si tuffa ma non riesce a fermare il tiro di David Luiz del Chelsea (coperto), che segna il primo gol per il Chelsea durante la partita del Gruppo C della UEFA Champions League tra Chelsea FC e AS Roma allo Stamford Bridge il 18 ottobre 2017 a Londra, Regno Unito. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Juventus su Alisson, i dettagli sulla trattativa

Alisson Becker è legato ai Reds fino agrazie ad una clausola di estensione recentemente esercitata dal club inglese per preservarne il valore, e guadagna cicrcaa stagione che la Juventus riuscirebbe a spalmare facendo firmareal portiere brasiliano. Il Liverpool potrebbe valutare il giocatore circa, ma la Juventus conta di abbassare la richiesta o addirittura di azzerarla. Richiesta che non avrebbe ricevuto un riscontro positivo da parte della società inglese, che anzi si sarebbe inasprita rallentando la trattativa.

Ora l'ultimo gradino da compiere è trovare l'accordo giusto con il Liverpool, ma si può già considerare concreta l'opzione di vedere Alisson in maglia bianconera il prossimo anno come primo acquisto della nuova Juve di Luciano Spalletti che vuole tornare a vincere subito.

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Con i Reds quest'anno ha giocato 25 partite in Premier League, riuscendo a mantenere la porta inviolata per 8 volte. In Champions invece ha collezionato 7 presenze mantenendo la porta inviolata una volta sola contro il Real Madrid.