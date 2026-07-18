La Juventus continua a muoversi sul mercato dei portieri per trovare il sostituto di Di Gregorio, messo ormai alla porta. Il nome di Emiliano "Dibu" Martinez resta in cima alla lista dei desideri bianconeri, ma le difficoltà con l'Aston Villa restano e le alternative prendono forza: tra queste è emerso Anatoily Trubin, estremo difensore del Benfica.

Juventus, spunta Trubin: contatti con il Benfica

Secondo quanto riportato dalla testata inglese GiveMeSport, laavrebbe manifestato interesse per il portiere ucraino, con anche proprio l'indicata tra le società interessate al giocatore. Il, però, non sembra intenzionato a svendere uno dei talenti più importanti della rosa e la valutazione si aggirerebbe attorno ai, cifra emersa anche nelle discussioni sul futuro del classe 2001. Il portiere è arrivato a Lisbona nell'estate del 2023 dalloper circa 10 milioni di euro più bonus, firmando un contratto lungo con il club portoghese.

LISBONA, PORTOGALLO - 17 FEBBRAIO: Anatoliy Trubin del Benfica dà istruzioni alla squadra durante la partita di prima tappa della UEFA Champions League 2025/26 League Knockout tra SL Benfica e Real Madrid C.F. all'Estadio do SL Benfica il 17 febbraio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La stagione di Trubin al Benfica

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Il Dibu Martinez resta la priorità

arriva da una stagione importante con il, nella quale si è confermato uno dei portieri più giovani più interessanti d'Europa. Nell'ultima annata ha totalizzato 32 presenze ufficiali, per un totale di circagiocati in cui ha mantenuto lan 15 occasioni. Il portiere ucraino, alto 199cm, ha dimostrato grandi qualità tra i pali, sicurezza nelle uscite e una notevole capacità nella costruzione dal basso. Lalo considererebbe quindi un investimento per il presente ma soprattutto per il, anche se la priorità sembrerebbe rimanere quella di provare a sbloccare l'arrivo delNonostante il fresco interesse per un portiere interessante come, la prima scelta dellasembrerebbe rimanere, il campione del mondo argentino, secondo diverse testate europee, è considerato tuttora come il profilo ideale per esperienza, personalità e rendimento. Il problema principale però, come reso noto da molti esperti, resta la trattativa con l', che non sembra intenzionato ad abbassare le richieste. La Juve, invece, valuta attentamente l'investimento vista l'età dell'argentino, prossimo ai 34 anni. Proprio per questo, nelle ultime settimane, sono emersecome Trubin ed è probabile che continueranno a farlo.