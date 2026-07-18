Il portiere ucraino del Benfica entra nei radar bianconeri: i portoghesi valutano la cessione, mentre le speranze della Juve per il Dibu non si spengono
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La Juventus continua a muoversi sul mercato dei portieri per trovare il sostituto di Di Gregorio, messo ormai alla porta. Il nome di Emiliano "Dibu" Martinez resta in cima alla lista dei desideri bianconeri, ma le difficoltà con l'Aston Villa restano e le alternative prendono forza: tra queste è emerso Anatoily Trubin, estremo difensore del Benfica.
Juventus, spunta Trubin: contatti con il BenficaSecondo quanto riportato dalla testata inglese GiveMeSport, la Juventus avrebbe manifestato interesse per il portiere ucraino, con anche proprio l'Aston Villa indicata tra le società interessate al giocatore. Il Benfica, però, non sembra intenzionato a svendere uno dei talenti più importanti della rosa e la valutazione si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro, cifra emersa anche nelle discussioni sul futuro del classe 2001. Il portiere è arrivato a Lisbona nell'estate del 2023 dallo Shakhtar Donetsk per circa 10 milioni di euro più bonus, firmando un contratto lungo con il club portoghese.
La stagione di Trubin al BenficaTrubin arriva da una stagione importante con il Benfica, nella quale si è confermato uno dei portieri più giovani più interessanti d'Europa. Nell'ultima annata ha totalizzato 32 presenze ufficiali, per un totale di circa 2.880 minuti giocati in cui ha mantenuto la porta inviolata in 15 occasioni. Il portiere ucraino, alto 199cm, ha dimostrato grandi qualità tra i pali, sicurezza nelle uscite e una notevole capacità nella costruzione dal basso. La Juventus lo considererebbe quindi un investimento per il presente ma soprattutto per il futuro, anche se la priorità sembrerebbe rimanere quella di provare a sbloccare l'arrivo del Dibu Martinez.
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Il Dibu Martinez resta la prioritàNonostante il fresco interesse per un portiere interessante come Trubin, la prima scelta della Juventus sembrerebbe rimanere Emiliano Martinez, il campione del mondo argentino, secondo diverse testate europee, è considerato tuttora come il profilo ideale per esperienza, personalità e rendimento immediato. Il problema principale però, come reso noto da molti esperti, resta la trattativa con l'Aston Villa, che non sembra intenzionato ad abbassare le richieste economiche. La Juve, invece, valuta attentamente l'investimento vista l'età dell'argentino, prossimo ai 34 anni. Proprio per questo, nelle ultime settimane, sono emerse alternative come Trubin ed è probabile che continueranno a farlo.
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