Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti

Tra i nomi che potrebbero infiammare le ultime settimane di mercato c'è anche quello di Mateo Kovačić. Il centrocampista croato, già protagonista con la maglia dell'Inter tra il 2013 e il 2015, è tornato ad essere accostato ai nerazzurri, che starebbero valutando la possibilità di riportarlo a San Siro qualora si creassero le giuste condizioni economiche.

Mateo Kovačić torna di moda?

L' Inter conosce bene le qualità del classe 1994. Arrivato giovanissimo dalla Dinamo Zagabria, Kovačić aveva impressionato tutti per tecnica, personalità e visione di gioco, prima di essere ceduto al Real Madrid per motivi legati al Fair Play Finanziario. Da allora il croato ha costruito una carriera di altissimo livello, vincendo trofei con Real Madrid, Chelsea e Manchester City. Dal punto di vista tecnico, il suo profilo rappresenterebbe un'aggiunta di grande esperienza.garantisce qualità nell'impostazione, capacità di superare la pressione avversaria con il dribbling e un'importante leadership internazionale, caratteristiche che potrebbero fare comodo in una squadra impegnata su più fronti.

LONDRA, INGHILTERRA - 18 AGOSTO: Mateo Kovacic del Manchester City avanza palla al piede durante la partita di Premier League tra Chelsea FC e Manchester City FC a Stamford Bridge, il 18 agosto 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

L'operazione, però, non è semplice. Secondo le indiscrezioni, l'Inter dovrebbe prima liberare spazio a centrocampo e alleggerire il monte ingaggi prima di poter affondare il colpo. C'è poi un altro ostacolo non trascurabile: il Manchester City. Negli ultimi giorni Kovačić ha pubblicamente ribadito la sua volontà di restare in Inghilterra, assicurando ai tifosi che possono contare su di lui per la nuova stagione. Anche il club inglese, almeno al momento, non sembra intenzionato a forzarne la cessione. Per ora si tratta quindi di una pista ancora tutta da sviluppare. L'Inter osserva la situazione con attenzione, consapevole che riportare a casa un giocatore del calibro di Kovačić sarebbe un colpo importante sia dal punto di vista tecnico che emotivo. Molto dipenderà dalle uscite e dall'evoluzione del mercato nelle prossime settimane.