Il Crystal Palace continua a monitorare il mercato alla ricerca di giocatori d'esperienza e, nelle ultime ore, è emersa anche l'ipotesi che porta a Kyle Walker. Al momento non si tratta di una trattativa avanzata, ma di una pista che il club londinese starebbe valutando per aggiungere leadership e qualità a una rosa già molto competitiva.

Walker: obiettivo del Crystal Palace?

MILANO, ITALIA - 2 APRILE: Kyle Walker del Milan sputa acqua dalla bocca prima del calcio d'inizio della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter allo stadio Giuseppe Meazza, il 2 aprile 2025 a Milano. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Walker, dopo una carriera ricca di successi tra Tottenham e Manchester City, rappresenta ancora uno dei terzini inglesi più esperti. Nonostante l'età, il suo bagaglio tecnico e tattico potrebbe rivelarsi prezioso per una squadra come quella di Oliver Glasner, impegnata a confermarsi nella parte alta della Premier League. Per il Palace sarebbe un'operazione diversa rispetto ai colpi puntati sul futuro. Walker garantirebbe infatti personalità, mentalità vincente e una conoscenza del campionato praticamente impareggiabile. La sua capacità di giocare sia in una difesa a quattro sia come esterno in una linea a cinque si sposerebbe bene con la flessibilità tattica richiesta da Glasner. Naturalmente restano alcuni interrogativi. L'ingaggio dell'ex Manchester City è elevato e il club dovrebbe valutare attentamente il rapporto tra costi e benefici. Inoltre, a 36 anni, Walker non offre più le stesse garanzie atletiche di qualche stagione fa, anche se la sua esperienza potrebbe compensare il naturale calo fisico.

Trofei e titoli

MILAN, ITALY - FEBRUARY 18: Kyle Walker of AC Milan reacts towards referee Szymon Marciniak during the UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off second leg match between AC Milan and Feyenoord at San Siro Stadium on February 18, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Qualora l'affare dovesse concretizzarsi, il Crystal Palace aggiungerebbe un giocatore abituato a lottare per trofei e titoli, capace di trasmettere una mentalità vincente a uno spogliatoio ricco di talento ma ancora relativamente giovane. Sarebbe un innesto pensato più per il presente che per il futuro, ma in una stagione lunga e ricca di impegni un profilo come Walker potrebbe fare la differenza sia in campo sia nello spogliatoio.